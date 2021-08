Edy, mână liberă. Leo Badea scrie despre provocarea antrenorului de la FCSB

Nu îmi propun să dezbat un subiect prăfuit. E normal sau nu ce făcea Gigi Becali? Nu mă interesează acum nici cum făcea schimbările și nici cât de mult a învățat patronul FCSB din tainele fotbalului.

de Leo Badea

Dacă mă iau după vorba veche din popor, și anume, că ne pricepem cu toții la politică, fotbal sau agricultură, înseamnă că Gigi se pricepe la toate trei. Nu îmi propun, deci, să-l analizez pe patronul FCSB. Mă bazez pe faptul că îl cunosc de mult timp și afirm că GIGI BECALI NU MINTE!

Sper că Gigi nu joacă de această dată o cacealma, ar fi o dezamăgire prea mare. Cred că Becali a realizat că este mai ușor și elegant să privească de la lojă, degajat și liniștit evoluția jucătorilor. Poate că acum Gigi Becali a înțeles că este înjositor, atât pentru el, cât și pentru angajații săi să trimită bilețele sau să dea telefoane la pauză. Cu certitudine a depășit momentul ”joaca de-a schimbatul jucătorilor”.

Puiu și Gigi n-au dezbătut nici criza din Afganistan, nici dacă Edy e vaccinat sau nu

Plecând de la ideea că Gigi Becali nu minte, încerc să le risipesc temerile (celor care au încă dubii) privitoare la eventualele lui viitoare intervenții. Sunt mulți cei care nu cred că Gigi se va opri, chiar și generalul Anghel Iordănescu ne-a mărturisit că înainte ca fiul său să semneze a avut o discuție cu Becali.

Ei bine, dimineața pe la orele 6 trecute fix, Puiu și Gigi n-au dezbătut nici criza din Afganistan, și nici dacă Edy este vaccinat sau nu. Generalul i-a cerut imperios să-i lase băiatul să-și facă onest meseria.

Gigi a dat asigurări atât verbale cât și contractuale. Orice intervenție a lui Gigi poate fi penalizată de Iordănescu cu 200.000 de euro. Trebuie să recunoaștem că e o sumă frumușică. Să nu uităm că Gigi Becali i-a acceptat toate, dar absolut toate, clauzele lui Edy. Deci, Iordănescu o să aibă mână liberă la tot ce înseamnă echipă.

În sfârșit, Gigi Becali o să se ocupe cu ce știe mai bine, stabilitatea financiară a clubului. Asta nu înseamnă că dacă vine Terim să-l vadă pe Moruțan, Gigi nu o să îi propună ca în interesul jucătorului sau a bugetului să nu-l titularizeze pe Olimpiu. Ar fi o hotărâre luată la comun și în interesul clubului.

Pe de altă parte, ca unul care îl cunosc pe Edy Iordănescu, scriu cu majuscule că: NICIODATĂ EDWARD IORDĂNESCU NU O SĂ ACCEPTE NICIUN FEL DE INTERVENȚIE A LUI GIGI BECALI! DAR NICIODATĂ!

La FCSB se potrivește de minune povestea cu sacul și peticul

Cred cu tărie faptul că, în momentul acesta, la FCSB se potrivește de minune povestea cu sacul și peticul, adică, în momentul actual, atât FCSB avea nevoie de Edy, cât și Iordănescu avea nevoie de FCSB.

M-a frapat o declarație a Generalului Iordănescu, care, întrebat dacă poate face o comparație între el și fiul său a răspuns răspicat: TATĂL MAI BUN! după câteva secunde a conștientizat orgoliul uriaș pe care l-a lăsat liber și s-a repliat, ”SPER SĂ MĂ DEPĂȘEASCĂ!

Aici am două puncte de vedere, primul se referă la cariera de jucător. Îl consider pe Anghel Iordănescu unul dintre cei mai buni 10 jucători all time al țării, poate chiar primii 5. Are 64 de selecții și 26 de goluri la națională, 317 prezențe și 156 de goluri pentru Steaua. Cine l-a văzut poate să confirme.

Liță Dumitru și Puiu Iordănescu erau cei care dictau ritmul jocului sau puteau să decidă câștigătoarea partidei. Erau atât de buni încât, dacă erau în formă, Stelei nu-i putea sta nimeni în cale.

Un bun pedagog, un om educat și citit

Revenind, Edy nu poate face nimic ca să-l depășească în cariera de jucător. IMPOSIBIL! Dar cred cu tărie că tânărul Edy îl poate depăși pe tatăl său în cariera de antrenor. N-O SĂ FIE UȘOR!

Generalul are un palmares impresionant: ca secund a câștigat Cupa Campionilor Europeni în `86 și Super Cupa Europei în `87; ca principal finalist, Cupa Campionilor Europeni în `89; trei Cupe ale României și trei titluri; a calificat România la două campionate mondiale și un european; Liga campionilor Asiei, și așa mai departe.

Am fost foarte atent la cariera tânărului Iordănescu și cred că este un bun pedagog, un meseriaș în ale antrenoratului, și un om educat și citit. Are timp să-și demonstreze calitățile iar sfatul meu este să aibă mai multă răbdare și tact în general, iar particular, în relația directă cu Gigi Becali, o permanentă comunicare.

Deși este foarte greu, pariez că Edy Iordănescu o să reușească să-și depășească tatăl ca antrenor. EDY IORDĂNESCU ESTE PARIUL MEU!