Liță Dumitru a delcarat, la Ora Exactă în Sport, că merita o invitație la inaugurarea stadionului din Ghencea.

Liță Dumitru a ales să trăiască în America de ani buni, dar Hagi i-a propus o colaborare în a selecta tinerele talente și l-a convins să se întoarcă parțial în România.

Fostul mare jucător, care a îmbrăcat tricoul Stelei între 1972 și 1980, timp în care bifat 213 meciuri și a marcat 47 de goluri, a mărturisit că nu a fost invitat la inaugurarea noii arene din Ghencea. De asemenea, Liță Dumitru a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, din Mexic, iar pentru prima reprezentativă a bifat 50 de selecții și a înscris de 10 ori.

Dumitru: „Cu OFK Belgrad eram bolnav și m-au adus să joc de acasă”



„Nu am fost pe stadionul din Ghencea, pentru că nu m-a invitat nimeni. Și nici nu am de gând. Am trecut pe lângă Giulești și mi-a bătut inima. Pe lângă cei care s-au dus la inaugurare, cred că puteam să fiu și eu. Eu când am jucat cu OFK Belgrad m-au adus de acasă, pentru că eram bolnav în perioada aia și mi-au spus că trebuie să joc.

Nu numai generația lui Lăcătuș a fost mare. Am fost și noi. Sunt foarte mulți în viață care nu au fost invitați.

Nu am nicio datorie la nimeni și nu știu de ce sunt răutățile astea. Eu am făcut totul din plăcere pentru fotbal și fără ban”, a declarat Liță Dumitru la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

