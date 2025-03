Când a renunțat la postul selecționer, după Euro 2024, motivând că vrea o perioadă prelungită de odihnă, în care să stea alături de familie, foarte puțini oameni din fotbalul românesc l-au și crezut pe Edward Iordănescu (46 de ani). Între timp însă, s-a confirmat că fiul „Generalului“ chiar a vrut să stea departe de fotbal, măcar o perioadă.

La începutul anului, presa arabă a dat ca și făcută numirea lui Edward Iordănescu, la Al-Taawoun, o echipă de mijlocul clasamentului în Saudi Pro League. După o perioadă de tatonări, mutarea nu s-a realizat, semn că acest sezon 2024-2025, din care a rămas foarte puțin oricum, nu va figura în CV-ul antrenorului Edward Iordănescu. Potrivit impresarului Mihăiță Pleșan însă, fostul selecționer își pregătește revenirea în fotbal pentru vara acestui an. În cadrul intervenției sale, la GSP Live, Pleșan a insistat că Edward Iordănescu are mai multe opțiuni datorită cotei sale.

„Oferte sunt și acum pentru el. A vrut să stea o perioadă aproape de familie, a avut anumite probleme... E curtat în continuare, a avut multe oferte. Pot să vă spun că personal am discutat cu o echipă din Championship (n.r. – eșalonul secund din fotbalul englez) pentru el, în urmă cu două luni. Are cotă și e dorit. Din ce știu, are două oferte pe masă. A existat interes pentru el și din Belgia, de la o echipă destul de bună. A vrut să stea o perioadă cu familia, dar sunt convins că, la vară, o să-l vedeți antrenând. Nu știu dacă în România... Se poate întâmpla orice, dar cred că prima opțiune e să plece afară“, a spus Pleșan (42 de ani).