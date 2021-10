Echipa lui Adrian Mititelu, în derivă! Stoican, strigăt de luptă după eșecul de la Arad

UTA Arad a învins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1.

Antrenată de Laszlo Balint, UTA s-a impus prin golul marcat de Roger (14), după ce Radu Negru a încercat să respingă mingea, iar aceasta l-a lovit pe brazilian.Oaspeţii au jucat din minutul 62 în zece oameni, mijlocaşul Dragoş Albu primind al doilea cartonaş galben.

Stoican, impresie imediat după meci

Flavius Stoican a debutat cu stângul pe banca tehnică a echipei din Bănie.

"Este supărare, credem că nicio echipă nu merita astăzi să câștige, o remiză era rezultatul echitabil. Am avut șansele noastre, mai ales în prima repriză, când am luat deciziile pripite. Am văzut echipa mea cu dorința de a câștiga, nu a cedat ușor, nici în 10 oameni. E mult de muncă.

Mi-aș dori să nu mai fim la fel de crispați, pentru că avem jucători cu potențial. Trebuie să arătăm ceea ce știm și cu ce suntem înzestrați. Astăzi am fost și lipsiți de șansă, nu cred că UTA a fost mai bună. Ei au avut șansă, noi plecăm dezamăgiți. Important este să jucăm fotbal, să avem aceeași determinare și rezultatele vor veni”, a declarat Stoican, la televiziunea Digi Sport.

FC U Craiova a ajuns la opt etape consecutive fără victorie, trei egaluri şi cinci eşecuri.