„În primul meci eu nu am jucat, eram la încălzire. Ne mai trimitea „Tata Puiu” la încălzire, așa era. Eram în spatele porții, pe lateral cumva, și am văzut exact traiectoria mingii. Nu știu cum a lovit-o... Doar Gică făcea din astea, vedea portarul puțin ieșit și imediat încerca astfel de trucuri. Stelică (n.r. - Bogdan Stelea) era victima lui preferată, unde îl prindea, îl executa. Nu știu cum a dat mingea, nici nu s-a mișcat. Ce execuție!

Un mesaj pentru „Rege”



Cu ocazia aniversării lui Hagi, Selymes i-a transmis un mesaj de suflet.



„Un mesaj pentru Gică? În primul rând, sănătate, că am ajuns și noi la o vârstă. Sănătate să fie! Sper să i se îndeplinească tot ce își dorește. Sper să fie sănătos, fiindcă fotbalul românesc are nevoie de el – nu doar ca fost jucător, dar și pentru ceea ce poate face de acum încolo, ca antrenor și prin academia lui. Fotbalul românesc are nevoie de el! Îi doresc multă sănătate și să fie fericit alături de cei dragi”



Chiar dacă în acest sezon echipa sa, Farul Constanța, nu are un parcurs strălucit, Selymes este convins că Hagi va reveni în top.



„Câștigă campionatul și apoi vinde jucători pe bani mulți. Din asta trăiește clubul lui Gică. Și peste câțiva ani, o să vedeți, se va bate din nou la campionat!”, a reitirat Selymes.