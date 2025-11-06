Mecanismul este simplu: orice suporter care își achiziționează un bilet la meciurile echipei poate adăuga în coș și un "Bilet Social". Acesta va fi ulterior direcționat către un alt dinamovist dintr-un mediu defavorizat. De asemenea, fanii care nu pot fi prezenți fizic la partide pot sprijini campania cumpărând exclusiv acest tip de bilet.



Clubul a transmis că scopul depășește fotbalul: "Un bilet nu este doar o intrare, este o șansă – o dovadă că Dinamo înseamnă mai mult decât fotbal."



Bilete pentru fanii aflați în dificultate



Lansată pe 5 noiembrie 2025, campania a avut un impact imediat. În prima zi s-au vândut aproape 100 de bilete sociale, oferind tot atâtor fani șansa de a trăi experiența stadionului, pentru unii dintre ei fiind "un vis împlinit".



Biletele strânse vor fi distribuite de Programul DDB, care se va ocupa de identificarea suporterilor aflați în dificultate.



Inițiativa se desfășoară în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2025. Obiectivul stabilit este unul simbolic, un omagiu adus anului înființării clubului: 1.948 de bilete sociale.

