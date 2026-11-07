Marc Marquez a câştigat cursa sprint din Qatar şi a făcut încă un pas spre titlu

Catalanul, care a pornit de pe poziţia a doua, s-a impus în faţa italianului Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) şi a eroicului spaniol Jorge Martin (Aprilia), care a concurat în ciuda unei fracturi a radiusului braţului drept, la nivelul încheieturii.

Cursa a fost marcată de căzătura spectaculoasă a italianului Francesco Bagnaia (Ducati), care a fost lovit de spaniolul Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) şi a căzut foarte violent pe pistă.

Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), care obţinuse pole position-ul mai devreme în cursul zilei, a căzut apoi în timp ce îl depăşea pe Marquez în turul al 4-lea. În ciuda unui contact între cele două motociclete, septuplul campion mondial a reuşit să rămână pe roţi înainte de a se îndrepta spre victorie.

„A fost o cursă ciudată din cauza acelui steag roşu. Sper că Pecco (Bagnaia) se simte bine. Airbagul meu s-a declanşat la impact (cu Bezzecchi, n.r.) şi asta m-a destabilizat puţin. Dar, în afară de asta, totul a decurs foarte bine pentru mine. Punctele obţinute sunt foarte importante”, a subliniat catalanul.

Marquez, care are acum un avans de 49 de puncte faţă de Martin în clasamentul general, va avea duminică prima şansă de a câştiga al optulea titlu în categoria regină şi de a-l egala pe legendarul italian Giacomo Agostini.

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