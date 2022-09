Dică ia o decizie radicală după înfrângerea cu West Ham! Cum se va schimba echipa FCSB-ului la viitoarele meciuri

Antrenorul vicecampioanei FCSB este hotărât ca de acum înainte să se bazeze pe același nucleu de jucători atât în Europa, cât și în campionat pentru a întări relațiile dintre jucători.

Asta înseamnă că doi dintre cei cinci jucători din ofensiva FCSB-ului, Andrei Cordea, David Miculescu, Andrea Compagno, Florinel Coman și Tavi Popescu, vor rămâne în afara primului „11”.

„Am făcut multe schimbări în ultima perioadă, a fost o strategie greșită din partea mea. Am schimbat prea mulți jucători de la meciurile din Europa la cele din campionat, dar, în funcție de feedback-ul primit de la jucători, voi folosi de-acum aceiași jucători în toate competițiile. Consider că băieții pot juca din 3 în 3 zile și îmi doresc ca ei să joace câte 60-70 de minute și în campionat, și în Europa”, a spus Nicole Dică la finalul meciului West Ham - FCSB, scor 3-1.

Becali a cerut revenirea la sistemul 4-3-3

Gigi Becali a anunțat că îi va cere lui Nicolae Dică să treacă la un sistem 4-3-3, ceea ce înseamnă că doi dintre jucătorii ofensivi ai vicecampioanei vor rămâne pe în afara primului „11”.

„Cea mai mare greșeală și o să mă impun și o să-i cer să schimbe sistemul de joc. Nu se poate să câștigăm cu sistemul ăsta. Dacă joci 4-2-3-1, trebuie să joci cu doi mijlocași defensivi. Noi ce am jucat, 4-1-1-3-1? Dacă joci 4-3-3 e altceva, domini mijlocul terenului. Noi am avut 4-0-4-1. Dulca a fost zero, Olaru e inter, nu am avut jucător defensiv.

Mijlocul terenului dacă nu-l domini, poți să ai cinci de Messi și de Haaland, tot pierzi. Va juca 4-3-3, s-a terminat cu 4-2-3-1. Dacă vrei așa, joci și cu Oaidă, și cu Malcom. Dică va schimba asta la ordinul meu: 4-3-3! La revedere! Dacă ei nu pot să joace ce vrei tu, lasă-i să joace ce știu”, spunea Gigi Becali după înfrângerea suferită de FCSB cu Farul, scor 3-1.

Pe cine ar putea conta Dică în ofensivă