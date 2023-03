Dialog aprins între Vivi Răchită și Talpan! „Vreți să spuneți că n-am jucat la Steaua?!” Răspunsul juristului CSA 

Florin Talpan susține că FCSB nu a câștigat nimic prin această decizie a ÎCCJ și este convins că CSA va redobândi palmaresul Stelei.

Într-o discuție cu fostul stelist Vivi Răchită, purtată la Fanatik, juristul CSA a încercat să-l convingă pe acesta că în perioata 2003-2005 nu a jucat pentru Steaua ci pentru FCSB, fiind indus în eroare de către Gigi Becali.

Mai jos, dialogul dintre Talpan și Vivi Răchită

Florin Talpan: Acea perioadă nu este în aer. A aparținut Asociației Fotbal Club Steaua București, care este dizvolvată la ora actuală. Acea perioadă nu mai există! Lucrurile sunt foarte clare. De ce toți jurnaliștii spun că perioada aia e în aer? Nu e în niciun aer.

Vivi Răchită: Bună ziua, Vivi Răchită sunt, domnu' Talpan. Eu am jucat în perioada aia. La ce echipă? N-am jucat nicăieri?

Florin Talpan: Dumneavoastră ați jucat... nu la Steaua!

Vivi Răchită: Aoleu!

Florin Talpan: În toate emisiunile, dumneavoastră țineți cu FCSB-ul ăsta, îl ridicați în slăvi. Ridicați-l pe Gigi Becali în slăvi.

Vivi Răchită: Domnu' Talpan, mă confundați! (...)

Vivi Răchită: Eu cred că am avut cele mai multe clinciuri cu Gigi Becali în emisiunile TV. Mă confundați sigur. Eu sunt Valeriu Răchită.

Florin Talpan: Nu vreau să vă jignesc, îmi cer scuze dacă am spus ceva. Dar am spus că acea perioadă a fost a AFC-ului.

Vivi Răchită: Vreau să vă spun că eu pot vorbi cel mai corect. Eu am jucat în '89-'91 la Steaua. Am jucat '96-'99 la Steaua de tranziție, cu Viorel Păunescu. Am jucat 2003-2005 la Steaua asta.

Florin Talpan: Din 2003 ați jucat la FCSB!

Vivi Răchită: Păi cum, domnul Talpan?! Că am jucat Steaua - Liverpool! Scria Steaua - Liverpool! Cum am jucat la FCSB?

Florin Talpan: Întrebați-l pe domnul Becali de ce v-a indus în eroare. Întrebați-l pe domnul Dragomir, într-o emisiune televizată a spus că l-a ajutat să fure Steaua. Ce tot mă întrebați pe mine?

Decizia ÎCCJ

„Admite recursul declarat de pârâta Fotbal Club FCSB SA (fostă Fotbal Club Steaua Bucureşti SA) împotriva încheierii din 10 mai 2021 şi a deciziei nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Admite recursul declarat de intervenienta Asociaţia Salvaţi Steaua împotriva deciziei civile nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Casează încheierea şi decizia recurate şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

În iulie 2019, Tribunalul Bucureşti a atribuit CSA Steaua palmaresul echipei de fotbal Steaua de la înfiinţare, respectiv 1947, până în anul 2003.

FCSB a făcut apel, iar pe 28 iunie 2021 Curtea de Apel Bucureşti a dat parţial dreptate clubului patronat de Gigi Becali, în sensul că CSA Steaua a primit palmaresul doar pentru perioada 1947 - 1998.

FCSB a făcut recurs şi la decizia Curţii de Apel Bucureşti, iar Instanţa supremă a dispus ca procesul să se rejudece la Curtea de Apel București (CAB).