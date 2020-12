Dezvaluiri INCREDIBILE despre Mirel Radoi! Cum a ratat capitanul Stelei transferul in Premier League din cauza lui Gigi Becali

Mirel Radoi ar fi putut ajunge sa joace in Premier League.

Se intampla in 2006, pe cand juca la Steaua, iar englezii de la Portsmouth au trimis o oferta de 8 milioane de euro pentru el. Gigi Becali nici nu a vrut sa auda!

Patronul echipei voia sa obtina cel putin 10 milioane in schimbul lui Radoi, astfel ca a refuzat oferta britanicilor care ii propuneau un salariu de 1,5 milioane de lire pe an fotbalistului.

"A fost un moment cu Radoi. Becali voia 10 milioane de dolari in perioada aia. Si s-a accidentat Radoi la o luna-doua. La un moment dat, venise Portsmouth si platea 8 milioane, plus 1,5 milioane de lire salariu pentru Radoi, dar Becali nu i-a dat drumul", a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Ilie Dumitrescu a povestit aceste detalii, spunand ca ulterior Mirel Radoi s-a accidentat si nu a mai obtinut decat un transfer in zona Golfului. In 2009, Steaua a obtinut in urma mutarii lui Radoi la Al Hilal 6 milioane de dolari.