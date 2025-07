La final, fundașul Denis Ciobotariu a oferit o perspectivă sinceră asupra schimbărilor din echipă, subliniind că noua "filozofie de joc" începe să dea roade, dar că drumul este lung.



Fundașul giuleștenilor a vorbit despre impactul noului tehnician, Costel Gâlcă, și despre modul în care echipa se adaptează la cerințele acestuia.



"Fiecare antrenor vine cu filozofia lui de joc. S-a schimbat antrenor, nu pot să spun că 'mamă ce bine...' că tot antrenamente facem. Da, s-a schimbat filozofia de joc și noi încercăm să respectăm ceea ce ni se zice și iată că avem un prim rezultat foarte bun, pentru că e bine să începi cu dreptul sezonul", a zis Ciobotariu la finalul partidei de la Mioveni.



"Am arătat spirit de echipă"



Întrebat despre nivelul la care se află echipa, apărătorul a recunoscut că mai sunt lucruri de pus la punct, dar a lăudat atitudinea colegilor săi.



"Nu pot să știu asta (când vor fi la 100% - n.r.). Argeșul a făcut o partidă foarte bună. Și-au creat și ei ocaziile lor, însă mă bucur că am arătat spirit de echipă și am reușit să respingem atacurile lor inclusiv prin jucători de câmp și asta înseamnă foarte mult. Noi știm cât am muncit în cantonament. S-au pus la punct niște lucruri pe care le voia dânsul și sper că vom reuși să le punem în aplicare și la meciuri", a adăugat acesta.



La final, Denis Ciobotariu a ținut să le transmită un mesaj și suporterilor care au făcut deplasarea: "Nu ne-au spus foarte multe pentru că am cântat alături de ei. Vreau să le mulțumim pentru că au venit".



Rapid s-a impus grație "dublei" reușite de Alexandru Dobre în minutele 3 și 35, asigurându-și primele trei puncte ale sezonului.