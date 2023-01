Deian Sorescu a fost titular, s-a remarcat, dar nu a putut să ajute FCSB-ul să obțină un rezultat pozitiv. Chiar și așa, fotbalistul a vorbit după meci despre pozele apărute cu el în spațiul online alături de foști jucători ai grupării „roș-albastre”, cum ar fi Bănel Nicoliță.

Deian Sorescu a vrut să se lase de fotbal. Dezvăluirile făcute după ce a semnat cu FCSB

Totodată, Deian Sorescu a evidențiat că în urmă cu cinci ani nu-și imagina că va evolua pentru FCSB. Mai mult, jucătorul a precizat că era la un pas să se lase de fotbal, mai ales că existau probleme la fosta sa echipă unde și-a început cariera fotbalistică, ACS Poli Timișoara.

„Nu am ținut cu nicio echipă de mic, nu am avut o favorită ca alți copii, dar acele poze au apărut și în perioada de la Dinamo. Au fost niște poze, dacă nu mă înșel, de când am fost în pregătire cu un trio pentru echipa națională pentru lotul de juniori, venise echipa mare a Stelei, clar, orice copil, fiind și prieten cu Latovlevici și din același sat, am vorbit și am vrut să fac poze cu toată lumea prezentă.

Nu a fost intenționat. Acum 5 ani nu credeam că voi juca pentru FCSB, am vrut să mă las acum 5-6 ani, erau probleme la Timișoara în prima ligă, cu echipa de acolo, m-au chinuit puțin, am stat un an și după m-am dus în Liga 2. Pentru un copil ca mine, cu dorința de a juca și lotul subțire care a fost acolo și totuși nu am primit șansa de a evolua, m-am dus în Liga 2 și am zis că anul ăla rămâne anul care mă salvează sau în care mă las. Aveam 382 de lei salariul și ghetele erau 900 de lei. Mai ieșeam la un suc cu iubita, ce făceam? Împrumutam bani”, a spus Deian Sorescu, după amicalul FCSB-ului.

Cifrele lui Deian Sorescu

Deian Sorescu și-a început cariera fotbalistică la ACS Poli, în 2017 a bifat apariții pentru SSU Poli, ca în vara anului 2018 să fie adus de Dinamo București liber de contract, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 300.000 euro. După trei ani și jumătate petrecuți la „câinii roșii”, dar și un an, la Rakow, echipă la care a fost transferat pentru 800.000 euro în iarna lui 2022, Deian Sorescu este evaluat la nu mai puțin de 1.5 milioane de euro.

Cele mai multe apariții le-a bifat la formația din Ștefan cel Mare, Dinamo București. Acolo, Deian Sorescu și-a început recitalul cu 134 de apariții în echipamentul „câinilor roșii”, strângând puțin peste 11.000 de minute. În 29 de situații a reușit să se impună pe tabela de marcaj. De asemenea, Deian Sorescu a oferit 26 de assisturi, a strâns 35 de cartonașe galbene și un singur cartonaș roșu.