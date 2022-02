Strigăt de revoltă! Declarația care spune totul despre disperarea jucătorilor de la Mediaș. "Am vorbit cu soția"

Echipa lui Ilie Poenaru a fost învinsă sâmbătă, scor 1-2, acasă, de CFR Cluj, într-un meci contând pentru runda a 26-a a Ligii 1. Situația de la Mediaș e cruntă.

Jucătorii sunt neplătiți de peste trei luni, nu au cu cine vorbi despre problemele lor, iar colapusul financiar persistă.

Gaz Metan Mediaș a fost deja depunctată din cauza problemelor financiare, astfel că formația lui Ilie Poenaru ocupă locul 14 în Liga 1, cu 22 de puncte. Grădinaru, mijlocașul grupării medieșene, preferă să plece de la Mediaș, chiar dacă nu-și va recupera salariile restante. Declarația sa e un strigăt de revoltă al un unui fotbalist privit cu dispreț de conducători.

Grădinaru: "Nimeni nu are putere de semnătură la club"

„Este o situație destul de grea, degeaba muncim pe teren și arătăm bine, dacă pierdem puncte. Degeaba arătăm bine, deși nu s-au făcut transferuri. A încercat Mister (n.r.: - Ilie Poenaru) să ne țină pe linia de plutire cu sfaturi. S-a implicat, ne aducea vești despre bani. În acest moment, nu este nimeni să ne transmită ce se va întâmpla.

Jucătorii se gândesc să își rezilieze contractul. Am fost acum câteva zile la club. Mi s-a spus că nimeni nu are putere de semnătură pentru rezilierea contractelor. În momentul de față, nu am purtat nicio discuție. Îmi doresc să plec. Am discutat cu soția și, chiar dacă pierd acum 3-4 luni de salariu, mai bine merg acasă și mă gândesc unde pot să merg”, a declarat Răzvan Grădinaru, la televiziunea Digi Sport.