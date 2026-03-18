Scrisoarea deschisă a FC Dinamo

“Clubul Dinamo 1948 doreşte să îşi exprime punctul de vedere cu privire la evenimentele petrecute în cadrul partidei disputate sâmbătă, 14.03.2026, între Rapid şi Dinamo.

În urma controverselor generate de maniera de arbitraj, de deciziile luate de arbitrul central al meciului şi de impactul pe care acestea l-au avut nu doar asupra desfăşurării jocului, ci şi asupra rezultatului final, Dinamo 1948 a transmis o adresă oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, solicitând clarificări cu privire la fazele care au influenţat în mod decisiv cursul partidei şi, implicit, deznodământul acesteia.

Din nefericire, au trecut mai bine de 48 de ore de la transmiterea acestei solicitări, iar clubul nu a primit până în acest moment niciun răspuns oficial cu privire la adresa înaintată.

Clubul a solicitat punerea la dispoziţie a dialogului integral purtat între arbitrul de centru şi arbitrul din camera VAR în legătură cu faza din minutul 65.

Solicitarea clubului vizează comunicarea completă a schimbului de replici referitor la:

• analiza duelului premergător fazei;

• existenţa sau inexistenţa unui fault asupra jucătorului nostru;

• evaluarea condiţiilor care justificau intervenţia sau neintervenţia, în conformitate cu protocolul VAR;

• justificarea validării golului în urma acestei analize.

Aceste solicitări sunt formulate în vederea asigurării transparenţei, a protejării integrităţii competiţiei şi a restabilirii încrederii minime în imparţialitatea actului de arbitraj.

De asemenea, clubul a solicitat ca arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei Dinamo până la clarificarea completă a incidentului şi până la restabilirea încrederii minime în obiectivitatea şi imparţialitatea arbitrajului în ceea ce priveşte clubul nostru.

Totodată, clubul a cerut analizarea de urgenţă a prestaţiei întregii brigăzi de arbitri şi dispunerea unor măsuri disciplinare severe, proporţionale atât cu gravitatea erorilor comise, cât şi cu efectele acestora asupra competiţiei.

Astfel de erori, susceptibile să influenţeze decisiv rezultatul final al unui meci, pot produce consecinţe ireversibile în economia campionatului. Punctele obţinute în urma unor asemenea decizii pot deveni decisive inclusiv în ipoteza unei egalităţi de puncte la finalul sezonului, situaţie în care avantajul rezultat din această partidă ar produce efecte competitive directe.

Apreciem că o asemenea situaţie impune nu doar o analiză formală, ci şi o reacţie fermă, clară şi proporţională din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În aceste condiţii, Clubul Dinamo 1948 îşi rezervă dreptul de a sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european, în lipsa unei reacţii prompte şi temeinice la solicitarea înaintată către Comisia Centrală a Arbitrilor”.

Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Dinamo, în prima etapă din play-off-ul Superligii. Echipa lui Gâlcă a trecut pe primul loc. În minutul 67, a venit golul de 2-2 marcat de gazde, mai exact de Petrila, în minutul 67, cu un şut extraordinar din afara careului, dar dinamoviştii au acuzat un fault în atac al lui Borza la Musi. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

