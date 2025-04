Ion Marin consideră că naționala pregătită de el poate ajunge în semifinalele CE: „Sunt optimist datorită modului în care am terminat meciurile de verificare. Am făcut două rezultate foarte bune cu Elveția, am câștigat mai întâi cu 1-0 și am făcut 3-3 în al doilea meci. Rezultate ca rezultate, dar și jocul a fost bun, iar asta îmi dă încredere. Plus că astă-toamnă am terminat la egalitate cu Spania și am bătut Germania. Acestea sunt semne că generația 2006 formează o echipă, un grup puternic. Toate astea mă încurajează și îmi dau încredere că putem obține niște rezultate bune”.