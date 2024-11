Lovitura de începere a fost dată la Univ. Craiova - FCSB, meci din etapa a 15-a, de Romulus Buia și Cristi Vasc, foști jucători ai oltenilor. Cei doi au fost aplaudați la scenă deschisă de cei 15.000 de fani prezenți duminică seara pe "Ion Oblemenco".

Românul care s-a antrenat cu Barcelona, aplaudat la scenă deschisă la Universitatea Craiova - FCSB



Buia, fost mijlocaș cu un repertoriu tehnic vast, a fost dorit pe când avea 22 de ani de Barcelona. Echipa mare era antrenată de olandezul Johann Cruyff, iar Buia urma să joace la Barcelona B.

54 de ani are Romulus Buia



"Barcelona B a vrut să mă ia, am avut o șansă unică, dar n-a fost să fie. Am stat în pregătire o săptămână cu ei, am marcat două goluri într-un meci al Barcelonei B, dar nu s-a mai concretizat transferul. M-am pregătit și cu echipa mare de câteva ori.

Am ieșit la masă cu Giovani (n.r. Ioan Becali) și cu Hristo Stoichkov, atunci i-am cunoscut și pe Andoni Zubizareta și Jose Mari Baquero. Marele Johann Cruyff mă urmărea cu atenție, îi plăcea de mine.



Cu muncă și ambiție poate că aș fi reușit, nu voi afla niciodată, pot doar să mai fac scenarii, să interpretez momentul în fel și chip, dar am zis că trebuie să las trecutul în urmă pentru a porni prezentul. Barcelona oferea 300.000 de dolari pe mine, dar conducătorii de la Baia Mare n-au vrut să mă dea. Un apartament cu două camere în Baia Mare era vreo 1.000 de dolari pe-atunci", declara în trecut Romică Buia.