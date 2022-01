Așa arată un luptător trup și suflet pentru Rapid! Ce le-a spus în autocar colegilor și visul din copilărie 

Alexandru Dandea va împlini 34 de ani pe 23 de ianuarie și are de ce să sărbătorească. A avut o contribuție importantă la parcursul echipei lui Mihai Iosif în acest sezon și a arătat, în mai multe partide, ce înseamnă spiritul de sacrificiu.

Fotbalist polivalent, care poate juca și la mijloc dar și în centrul compartimentului defensiv, Dandea a declarat că și-a îndeplinit un vis din copilărie, dar că la vară se va gândi la retragere.

”Ne-am îndeplinit obiectivele şi suntem bine până acum. La începutul campionatului nu prea am avut parte de transferuri şi ne gândeam că o sa fie un dezon dificil, dar pe parcurs au venit jucători de valoare şi asta s-a văzut. O să mai vină câţiva jucători, că avem nevoie şi cu siguranţă prindem play-off-ul şi, de ce nu, cupele europene.

Am reuşit să îmi îndeplinesc un vis din copilărie, să joc la Rapid, să marchez şi să fiu căpitan. La noi este aşa, ba tineri, ba prea bătrâni, sper să vină jucători buni. Când mergeam la meci în autocar chiar am zis <<am ajuns cel mai bătrân din lot>>. Sper să termin sezonul acesta la Rapid şi văd din vară dacă mai continui sau pun ghetele in cui”, a declarat Alexandru Dandea, potrivit Telekom Sport.