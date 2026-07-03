FOTO Gestul făcut de naționala Portugaliei, la un an după moartea lui Diogo Jota

Gestul făcut de naționala Portugaliei, la un an după moartea lui Diogo Jota Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portughezii i-au adus un omagiu fostului lor coechipier Diogo Jota, decedat în urmă cu un an, la finalul victoriei lor din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale de la Toronto, pozând în jurul unui tricou cu numărul 21, numărul emblematic al fostului atacant al echipei Liverpool.

TAGS:
PortugaliaDiogo Jota
Din articol

Jota a murit în noaptea de 3 iulie 2025, la volanul Lamborghini-ului său, pe o autostradă spaniolă, împreună cu fratele său André, tot fotbalist profesionist. Joi, la un an de la accident, foştii săi coechipieri din naţională au ţinut să-i aducă un omagiu, prezentând un tricou cu numărul său pe gazonul stadionului din Toronto, unde tocmai eliminaseră Croaţia în şaisprezecimile de finală (2-1). Chiar şi marcatorul lor, Cristiano Ronaldo, a îmbrăcat acest tricou.

„Ştiam asta înainte de meci, a fost ceva cu totul special”, a declarat atacantul după meci, la microfonul Fox Sports. „Am vorbit astăzi despre asta în cadrul echipei, despre coincidenţele vieţii, e incredibil”.

În vârstă de 28 de ani, el a îmbrăcat tricoul naţionalei portugheze de 49 de ori între 2019 şi 2025 şi a marcat 14 goluri pentru naţională, ultimul dintre acestea fiind în iunie 2024, într-un meci amical împotriva... Croaţiei, aşa cum a reamintit selecţionerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez. „Reuşim să ne calificăm în optimile de finală, chiar în ziua în care le aducem un omagiu lui Diogo Jota şi lui André, precum şi tatălui lui Ricardo Carvalho”, a declarat el în cadrul conferinţei de presă, având un gând pentru secundul său, care tocmai şi-a pierdut tatăl.

Părinții lui Diogo Jota erau prezenți pe stadion

„Şi, în plus, a fost Croaţia, ultimul adversar împotriva căruia Diogo a marcat în naţională. Acest meci are o semnificaţie deosebită şi cred că este o victorie meritată.”

Un portret în alb-negru al fostului atacant al echipei Liverpool fusese difuzat pe 17 iunie pe ecranul gigant din stadionul din Houston, înainte de debutul Portugaliei la acest turneu final.

Părinţii lui Diogo Jota erau prezenţi în acea zi în stadion, la invitaţia Federaţiei Portugheze, pentru acest meci împotriva Republicii Democratice Congo.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!
Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!
Finish! Neluțu Varga a făcut anunțul despre transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj
Finish! Neluțu Varga a făcut anunțul despre transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj
Federația anunță acordul cu Jurgen Klopp și e gata de o "decizie fără precedent" în istoria naționalei Germaniei
Federația anunță acordul cu Jurgen Klopp și e gata de o "decizie fără precedent" în istoria naționalei Germaniei
ULTIMELE STIRI
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Victorie uriașă pentru Dimitrov: trăiește cea mai mare bucurie, după dezamăgirea cruntă, suferită anul trecut la Wimbledon
Victorie uriașă pentru Dimitrov: trăiește cea mai mare bucurie, după dezamăgirea cruntă, suferită anul trecut la Wimbledon
U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria
U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă



Recomandarile redactiei
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”
U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria
U Cluj, învinsă fără drept de apel de o echipă din Ungaria
Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!”
Al șaselea transfer al verii la CFR Cluj: „Welcome!”
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Cum arată și cine este superba soție
Alte subiecte de interes
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Decesul lui Diogo Jota, confirmat de federația din Portugalia! ”Fantástico jogador”
Decesul lui Diogo Jota, confirmat de federația din Portugalia! ”Fantástico jogador”
Regretatul Diogo Jota, trofee cu Liverpool și cu naționala Portugaliei și o familie minunată
Regretatul Diogo Jota, trofee cu Liverpool și cu naționala Portugaliei și o familie minunată
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!