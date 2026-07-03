„Ştiam asta înainte de meci, a fost ceva cu totul special”, a declarat atacantul după meci, la microfonul Fox Sports. „Am vorbit astăzi despre asta în cadrul echipei, despre coincidenţele vieţii, e incredibil”.

Jota a murit în noaptea de 3 iulie 2025, la volanul Lamborghini-ului său, pe o autostradă spaniolă, împreună cu fratele său André, tot fotbalist profesionist. Joi, la un an de la accident, foştii săi coechipieri din naţională au ţinut să-i aducă un omagiu, prezentând un tricou cu numărul său pe gazonul stadionului din Toronto, unde tocmai eliminaseră Croaţia în şaisprezecimile de finală (2-1). Chiar şi marcatorul lor, Cristiano Ronaldo, a îmbrăcat acest tricou.

În vârstă de 28 de ani, el a îmbrăcat tricoul naţionalei portugheze de 49 de ori între 2019 şi 2025 şi a marcat 14 goluri pentru naţională, ultimul dintre acestea fiind în iunie 2024, într-un meci amical împotriva... Croaţiei, aşa cum a reamintit selecţionerul Portugaliei, spaniolul Roberto Martinez. „Reuşim să ne calificăm în optimile de finală, chiar în ziua în care le aducem un omagiu lui Diogo Jota şi lui André, precum şi tatălui lui Ricardo Carvalho”, a declarat el în cadrul conferinţei de presă, având un gând pentru secundul său, care tocmai şi-a pierdut tatăl.

Părinții lui Diogo Jota erau prezenți pe stadion

„Şi, în plus, a fost Croaţia, ultimul adversar împotriva căruia Diogo a marcat în naţională. Acest meci are o semnificaţie deosebită şi cred că este o victorie meritată.”

Un portret în alb-negru al fostului atacant al echipei Liverpool fusese difuzat pe 17 iunie pe ecranul gigant din stadionul din Houston, înainte de debutul Portugaliei la acest turneu final.

Părinţii lui Diogo Jota erau prezenţi în acea zi în stadion, la invitaţia Federaţiei Portugheze, pentru acest meci împotriva Republicii Democratice Congo.