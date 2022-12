Florin Gardoș a bifat 122 de apariții pentru FCSB, a reușit să înscrie de patru ori și să ofere două assisturi în patru ani petrecuți la trupa din Berceni. În 2014, a prins un transfer la Southampton, iar în aprilie 2022 s-a retras la Academica Clinceni.

Cum a obținut Florin Gardoș un salariu mai mare la FCSB: „Nu am dormit toată noaptea”. Ce i-a spus lui Gigi Becali și cum i-a răspuns patronul

Timp de doi ani, Florin Gardoș a avut un salariu de 5.000 de euro lunar la formația „roș-albastră”, iar când a venit momentul în care i-a cerut lui Gigi Becali mai mulți bani, 10.000 de euro mai exact, fostul jucător a avut mari emoții.

„Cu o zi înainte să plecăm în cantonament, ne-a chemat nea Gigi la palat. Ne-a luat cu 'bine ați venit sergenții mei!'. Și am zis că acum e momentul, știam că voi merge la palat. Nu am dormit toată noaptea gândindu-mă cum să-i spun, că nu știi cum o ia, poate zice că nu-i convine și spune 'pleacă bă de aici, ce vrei tu salariu mai mare'. Și am stat toată noaptea să mă gândesc, îmi făceam filme, ce argumente să-i dau.

A venit ședința și zic la final 'nea Gigi, mai rămâneți două minute să vă zic ceva?' 'Da, tată!' 'Uitați, sunt de doi ani la echipă, am jucat la națională și sunt tot cu salariul de 5.000 de euro pe lună. Vă rog, puteți să-mi măriți la 10.000?' Stă așa o secundă, pauză: 'Băi, tată, scuză-mă, n-am știut, de luna viitoare intri cu 10.000'”, a spus Florin Gardoș la „UN PODCAST cu Geanina Iacob”.

Cifrele lui Florin Gardoș

Fostul fundaș a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Someșul Satu Mare, Concordia Chiajna, Steaua București, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni.

În momentul în care Gigi Becali l-a cedat în Anglia, cota lui Gardoș pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, era de 6 milioane de euro. În momentul în care s-a retras, fostul fotbalist valora 350.000 euro.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Steaua București (n.r. actuala FCSB), 122, unde s-a impus pe tabela de marcaj de patru ori și a pasat decisiv în două situații, în cele aproape 9.800 de minute în tricoul "roș-albaștrilor".