Fostul mare arbitru internațional vorbește în interviul exclusiv Sport.ro despre scandalul iscat înaintea meciului cu Sepsi de Marcel Pușcaș, șeful FC U Craiova, despre alianțele din play-off, arbitraje și despre cum vrea să atragă clubul pe care-l conduce venituri mai mari în perioada următoare.

Cum a fost cu Sepsi?

Sunt supărat că nu am câștigat. Aveam o singură variantă, victoria.

V-a stricat Marcel Pușcaș blatul...

Nu am jucat pentru a-i demonstra ceva lui Pușcaș sau celor care au avut asemenea suspiciuni. La noi e clar: pentru a câștiga campionatul, avem nevoie de victorii. Noi nu creștem jucători care să aibă altă mentalitate în afara celei de a câștiga permanent.

CFR a avut primă specială pentru o victorie la Sfântu Gheorghe

V-a deranjat postarea lui Pușcaș?

Foarte mult m-a deranjat, mai ales că ne și cunoaștem. Dacă ar fi avut un dialog cu mine, așa cum a avut Adrian Mititelu junior, s-ar fi convins. Noi am oferit bonus suplimentar pentru jucători, era o partidă importantă, în urma căreia puteam să trecem pe primul loc. Ne-a deranjat pentru că a repetat în mod obsesiv, inducând în eroare opinia publică. Ar trebui să le dea banii înapoi ceșlor pe care i-a păcălit și care au pariat pe victoria lui Sepsi.

La 1-0, toată lumea zicea că se confirmă blatul. Îți era teamă de ce avea să urmeze dacă se temina așa?

Și la 2-1 ce mai ziceau?

Și la 2-1 mai sperau, mai ales cei care pariaseră...

Păi uite că nu s-a-ntâmplat. Am suferit pentru că am avut multe indisponibilități: Maglica suspendat, Bîrligea accidentat, Malele a plecat. Și uite așa am rămas fără soluții. Chiar dacă am dus mingea în preajma careului advers, nu am finalizat anumite acțiuni de atac. Ocazii am avut.

Despre plecarea lui Malele

Cum poate să plece așa un jucător aflat sub contract?

Așa sunt regulamentele. Fotbaliștii sunt protejați foarte mult, din toate punctele de vedere.

În trecut, CFR nu prea era egalată atunci când conducea. În campionatul ăsta s-a întâmplat de mai multe ori. Cum s-ar explica?

Da, din păcate. Aici este preocuparea noastră în momentul de față. Aici suferim și trebuie să îmbunătățim acest lucru. Sunt convins că și Dan Petrescu muncește în acest sens și caută soluții.

Pe cine preferați în play-off, FC U Craiova sau Sepsi?

Nu avem prefeințe, vor fi 10 meciuri puternice. Noi nu le spunem jucătorilor: „Vedeți că astăzi jucăm cu Sepsi sau cu FC U”. Pentru noi, toate meciurile sunt importante și am demonstrat că respectăm orice adversar. De aici și supărarea noastră pentru ce a spus Marcel Pușcaș, pentru că a avut o atitudine nepermisă. Dar, până la urmă, el s-a făcut de rușine.

”Noi ne respectăm adversarii”

S-a vorbit în ultimii ani de alianțe în play-off. Nu vă e teamă de o eventuală alianță FC U – FCSB?

Păi am văzut ce a declarat Gigi Becali legat de preferința lui ca echipa unde președinte e Marcel Pușcaș să fie în play-off. Dar noi nu ne-am gândit să facem afirmații precum cele făcute de Pușcaș, pentru că noi respectăm adversarii.

Ați fost acuzați că v-a ajutat arbitrul la victoria cu UTA. Cum explici acele greșeli ale centralului?

Păi, așa cum am spus, a dat o lovitură de pedeapsă în mod eronat, dar pe care noi am ratat-o. În rest, au fost greșeli de ambele părți.

De cine vă e teamă cel mai mult în lupta pentru titlu?

Nu avem vreo frică atunci când jucăm cu un anumit adversar, chiar dacă Dan Petrescu dă anumite declarații în conferințele de presă. Discursul lui este diferit în vestiar. Noi suntem preocupați doar de ce trebuie să facem noi în teren.

S-a discutat și despre mai multe decizii proRapid ale arbitrilor...

Sunt de notorietate, dar nu avem ce să facem. Subiectul este închis. Există responsabili și preocupare în a elimina greșelile, indiferent de ce echipă vorbim.

Preocupare la Comisia Centrală a Arbitrilor?

Da, da, da. Sunt convins de asta. Ar fi trist să fie altfel sau să descopeim peste ani că este altfel.

Caută jucători tineri români

Mai întineriți echipa?

Dorim s-o mai întinerim. Căutăm în special jucători români.

Apropo de întinerire: s-a scris că sunteți în discuții cu un atacant brazilian, Jo Alves, de 35 de ani...

Suntem în discuții cu trei atacanți. Având în vedere că Malele a plecat, căutăm soluții în sistemul ofensiv, dar există puține variante.

E și Jo Alves printre cei trei?

Da, este și el. Sunt trei jucători care ne interesează.

Ai reușit să scazi bugetul de salarii, din câte ai mai declarat. La cât trebuie să ajungă?

Da, l-am scăzut foarte mult, dar nu avem neapărat o limită. Trebuie să facem un club sustenabil, însă nu o facem neapărat scăzând cheltuielile, pentru că e nevoie de un anumit buget pentru a obține performanță. Ne concentrăm pe mărirea veniturilor.

Și cum vreți să măriți veniturile?

Prin vânzări de jucători, căutăm soluții în acest sens. Prin creșterea numărului de spectatori – suntem preocupați să oferim condiții cât mai bune la stadion. Prin obținerea de rezultate și de performanțe. Prin câștigarea campionatului, care aduce bonusuri suplimentare. Prin creșterea numărului de sponsori și prin veniturile de la UEFA.

Ceva oferte pentru jucători? Yeboah, Boateng?

Sunt scouteri care vin la meciurile noastre și cu care colaborăm. Sunt jucători de la CFR Cluj care sunt urmăriți, există discuții.