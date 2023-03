Federația Română de Fotbal a anunțat sancțiunea pentru mijlocașul Valentin Lazăr, fostul jucător al lui Dinamo care, în amicalul ”câîinilor” cu actuala sa echipă CS Păulești (Liga 3), a aruncat două perechi de chhiloți spre banca tehnică a dinamoviștilor, cu ”dedicație” către Ovidiu Burcă, antrenorul care l-a dat afară.

”În temeiul art. 52/1/a din RD, jucătorul Lazăr Valentin se suspendă 2 (două) jocuri și i se aplică penalitate sportivă de 2270 lei”, a publicat FRF pe site-ul oficial.

Cum și-a justificat Vali Lazăr gestul

”A venit acest meci amical și am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare. Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului la telefon și a spus 'Bă, cred că ăsta ar fi cel mai frumos, să simtă și el'. Soția a spus că nu mă susține, dar dacă vreau să fac asta, s-o fac. Oricum, când am făcut orice în fotbal m-am sfătuit cu ea.

Am cumpărat din altă parte dimineață, ne-am și prezentat femeilor acolo, eram îmbrăcat în echipament, am zis că o să iau pentru cineva cadou, nu pentru soție, că ea are din altă parte. Ți-am zis, de zece ori dacă ar mai fi meciul ăla, aș face-o. Oricând vrei tu aș fi făcut-o!”, a spus Vali Lazăr, la podcastul Victory Cup.