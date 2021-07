Contre între Ganea și Miu, în direct, la TV.  "Sunteți toți zmei! Ai jucat la Gigi Becali când era el patron"

Instanța a decis care este situația palmaresului clubului Steaua.

Chiar și așa, conflictul dintre cele două parți nu e nici măcar aproape de final. Susținătorii echipei lui Gigi Becali cred în continuitatea echipei, în timp ce fanii formației CSA Steaua susțîn că decizia Instanței este cea mai relevantă.

Iulian Miu a jucat la Steaua între 1996 și 2002, câștigând cinci trofee: trei campionate și două cupe. Conform deciziei instanței, acesta a jucat între 1996 și 1998 pentru Steaua, asta deoarece încă nu s-a decis cui îi aparține palmaresul din perioada 1998-2002, când clubul a fost condus de Viorel Păunescu.

Miu este membru al staffului CSA Steaua. Într-o intervenție la Look Sport, acesta a avut un dialog spumos, cu Ionel Ganea, cei doi având păreri diferite despre situația echipelor conduse de armată, respectiv de Gigi Becali:

Ionel Ganea: Nu se supără Iulian, că a jucat tot acolo, la FCSB/Steaua.

Iulian Miu: Eu am jucat la Steaua, am plecat în 2002. Am jucat împreună la Bursă.

Ionel Ganea: Ai jucat la Gigi Becali, acolo, când era el patron.

Iulian Miu: Nu era patron atunci. El n-a fost niciodată la Steaua, a fost la FCSB patron.

Ionel Ganea: Lasă că era! Sunteţi toţi zmei acum pe la CSA. Când aţi fost la Steaua era bine şi v-a dat Gigi Becali bani.

Iulian Miu: Nu mi-a dat Gigi Becali bani, eu am luat bani de la Steaua.

Pe lângă Steaua, Miu a mai evoluat pentru FC Național, Foresta Suceava, FCM Bacău, Bursaspor, UTA și Concordia. Gabea are un CV mai bogat, evoluând la cluburi precum FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, VFB Stuttgart, Bursaspor, Wolves, Dinamo sau Timișoara.

Iulian Miu l-a dat de gol pe Adi Popa

În urmă cu două zile, Iulian Miu a dat detalii despre intențiile lui Adrian Popa este unul dintre cei mai emblematici fotbaliști din ultima perioadă pentru FCSB. După experiența de la Academică Clinceni, Popa ar fi negociat cu CSA Steaua. Chiar dacă fotbalistul neagă discuțiile, Iulian Miu l-a dat de gol.