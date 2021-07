Adrian Popa, dat de gol! A negociat cu CSA Steaua: "Au fost discuții, dar nu știu ce finalitate au avut"

CSA Steaua a încercat să o lovească pe FCSB, însă nu au reușit.

Adrian Popa este unul dintre cei mai emblematici fotbaliști din ultima perioadă pentru FCSB. Atacantul este însă, de câțiva ani, într-un regres vizibil. După experiența de la Academică Clinceni, Popa ar fi negociat cu CSA Steaua.

"Din câte știu eu, au fost discuții, dar nu știu ce finalitate au avut. Cred că îți dorești întotdeauna un fotbalist precum Adi Popa, nu poți să-l refuzi", a spus Iulian Miu, la LookSport.

Câștigător a trei campionate cu FCSB, Adi Popa neagă că ar fi discutat cu CSA Steaua. Acesta doar s-a antrenat alături de echipă, însă nu a avut niciodată intenția de semna cu rivală echipei lui Becali:

"Eu locuiesc lângă stadion şi cum am terminat contractul cu Academică, am mers ieri (n.r. miercuri, 30 iunie) să fac o mișcare acolo. Și azi am mers să fac un antrenament și cu ei. Nu există nicio negociere, nicio tatonare.

Trebuie să spunem adevărul. Orice jucător se simte mândru când este apreciat într-un loc. Le mulțumesc, dar nu s-a pus problema, nu a existat nicio negociere. Chiar am vorbit cu Daniel Oprița astăzi, l-am rugat să pot să fac și eu, cât îmi permite, fără a-l deranja la antrenament. Să-mi rezolv și eu problemele, iar apoi să văd pe unde o apuc. Atât, nimic mai mult”, susținea Adi Popa.