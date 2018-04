Clubul-BLESTEM pentru antrenori! A 5-a schimbare pe banca in acest sezon! RECORD la o echipa din Romania :)

CS Mioveni a pierdut cu Braila, iar sefii au luat o decizie drastica in privinta antrenorului Laurentiu Rosu.

Dupa 0-1 contra brailenilor, Mioveniul se pregateste deja pentru campionatul urmator. Acum e pe 8 in B, cu 41 de puncte. Rosu a obtinut doar 3 victorii in 13 partide pe banca Mioveniului. Mai are 3 egauri si 7 infrangeri, inclusiv una in Cupa Romaniei).

Rosu e la al doilea club pe care il antreneaza in B, dupa ce sezonul trecut a dus-o la baraj pe UTA.

Mioveniul schimba antrenorul pentru a 5-a oara in acest sezon. Florin Marin, Adrian Mihalcea, Gica Hihali si Mihai Olteanu sunt ceilalti 4 oameni care au pregatit echipa argeseana. In locul lui Rosu, pe banca va sta Iordan Eftimie, principalul echipei secunde.