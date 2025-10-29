Inițial, Ioan Varga&co. l-au dorit înapoi pe banca tehnică pe Dan Petrescu, dar, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă antrenorul, conducătorii de la CFR Cluj s-au reorientat către Daniel Pancu.

Daniel Pancu, acord total cu CFR Cluj

După o primă rundă de negocieri, Ioan Varga anunța un acord cu fostul selecționer al naționalei de tineret. Totuși, Pancu a declarat că lucrurile nu sunt încă bătute în cuie.

Totuși, Pancu s-a întâlnit în cursul zilei de miercuri cu Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, iar, conform GSP, negocierile au decurs foarte bine.

Cele două părți ar fi ajuns la un acord, iar, cel mai probabil, contractul va fi semnat joi, ceea ce înseamnă că Daniel Pancu s-ar putea afla pe bancă la meciul cu Dinamo de vineri.

CFR Cluj traversează o perioadă delicată. În momentul de față, ardelenii ocupă locul 13 în clasament, cu doar 13 puncte strânse în 14 meciuri.

