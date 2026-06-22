”U” Cluj a întâlnit selecționata U19 a Croației duminică seară. Cu o formulă diferită aliniată de Cristiano Bergodi în fiecare repriză, ”șepcile roșii” au cedat la capătul celor 90 de minute cu scorul de 1-2.

Meciul s-a jucat la Nedelišće, Croația

Cum a justificat Bergodi șocul din primul amical al verii pentru ”U” Cluj: ”Barcelona, Bayern, echipe mari! Nu e bine?”

După meci, Cristiano Bergodi a explicat că diferența de ritm a fost extrem de vizibilă întrucât adversarii s-au aflat într-un moment mult mai avansat al pregătirii, în ideea în care Croația U19 va participa la EURO U19 la finalul lunii.

Cât despre evoluția propriei echipe, Bergodi a ținut să puncteze faptul că în actul secund elevii săi au arătat mai bine decât în primele 45 de minute.

”Un meci bun. Am jucat împotriva unei echipe din tineri din Croația, care peste o săptămână începe Campionatul European și ei probabil că sunt la 90%. Sunt la un alt nivel de pregătire, normal. Noi am suferit un pic în prima repriză, apoi în a doua repriză am fost mai bine, pentru că oricum sunt 6-7 zile de când ne antrenăm.

Dar bine că nu s-a accidentat nimeni și jucătorii, încet, încet prind și o pregătire fizică bună. Se vede și la jucătorii noi ceva pozitiv și sunt mulțumit. Se simte oboseala. Probabil că în prima repriză au resimțit oboseala a două antrenamente pe care le-am făcut un pic mai tare și e normal ca jucătorii să resimtă asta.

Dar în acest moment este un moment de pregătire în care se acumulează energie și noi trebuie să avem răbdare și să așteptăm să treacă zilele și să sperăm ca următorul meci de pregătire să ne aducă și un pic de prospețime.

Dar important este să acumulăm energie pentru când va începe sezonul oficial. A fost un test bun, pentru primul meci al nostru, după trei zile de cantonament, a fost bine.

Am întâlnit o echipă cu jucători care joacă la Barcelona, Bayern Munchen, jucători care evoluează la echipe mari din Europa. Atunci e bine”, a spus Cristiano Bergodi.