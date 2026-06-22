Cum a justificat Bergodi șocul din primul amical al verii pentru ”U” Cluj: ”Barcelona, Bayern, echipe mari! Nu e bine?”

Cum a justificat Bergodi șocul din primul amical al verii pentru ”U” Cluj: ”Barcelona, Bayern, echipe mari! Nu e bine?” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii sunt într-un stagiu de pregătire în Austria.

TAGS:
Cristiano BergodiU ClujamicalCroatia U19
Din articol

”U” Cluj a întâlnit selecționata U19 a Croației duminică seară. Cu o formulă diferită aliniată de Cristiano Bergodi în fiecare repriză, ”șepcile roșii” au cedat la capătul celor 90 de minute cu scorul de 1-2.

  • Meciul s-a jucat la Nedelišće, Croația

Cum a justificat Bergodi șocul din primul amical al verii pentru ”U” Cluj: ”Barcelona, Bayern, echipe mari! Nu e bine?”

După meci, Cristiano Bergodi a explicat că diferența de ritm a fost extrem de vizibilă întrucât adversarii s-au aflat într-un moment mult mai avansat al pregătirii, în ideea în care Croația U19 va participa la EURO U19 la finalul lunii.

Cât despre evoluția propriei echipe, Bergodi a ținut să puncteze faptul că în actul secund elevii săi au arătat mai bine decât în primele 45 de minute.

”Un meci bun. Am jucat împotriva unei echipe din tineri din Croația, care peste o săptămână începe Campionatul European și ei probabil că sunt la 90%. Sunt la un alt nivel de pregătire, normal. Noi am suferit un pic în prima repriză, apoi în a doua repriză am fost mai bine, pentru că oricum sunt 6-7 zile de când ne antrenăm.

Dar bine că nu s-a accidentat nimeni și jucătorii, încet, încet prind și o pregătire fizică bună. Se vede și la jucătorii noi ceva pozitiv și sunt mulțumit. Se simte oboseala. Probabil că în prima repriză au resimțit oboseala a două antrenamente pe care le-am făcut un pic mai tare și e normal ca jucătorii să resimtă asta.

Dar în acest moment este un moment de pregătire în care se acumulează energie și noi trebuie să avem răbdare și să așteptăm să treacă zilele și să sperăm ca următorul meci de pregătire să ne aducă și un pic de prospețime.

Dar important este să acumulăm energie pentru când va începe sezonul oficial. A fost un test bun, pentru primul meci al nostru, după trei zile de cantonament, a fost bine.

Am întâlnit o echipă cu jucători care joacă la Barcelona, Bayern Munchen, jucători care evoluează la echipe mari din Europa. Atunci e bine”, a spus Cristiano Bergodi.

Cum arată lotul lui ”U” Cluj din cantonament

PORTARI: Ștefan Lefter, Denis Moldovan, Tudor Coșa

FUNDAȘI: Dino Mikanovic, Alin Chinteș, Iulian Cristea, Florent Poulolo, Jonathan Cisse, Alex Chipciu, Miguel Silva, Alin Techereș

MIJLOCAȘI: Dorin Codrea, Gabriel Simion, Ovidiu Bic, Pedro Pinho, Dan Nistor, Raji Ayomide, Friday Adams

ATACANȚI: Issouf Macalou, Jug Stanojev, Marius Ștefănescu, Oucasse Mendy, Andrei Gheorghiță, Lukas Pall, Ibuchi Chukwu, Atanas Trică, Alibek Aliev

  • Neofytos Michael, Andrei Coubiș, Mouhamadou Drammeh și Virgiliu Postolachi s-au alăturat pe parcurs. Jovo Lukic absentează, fiindcă e alături de naționala Bosniei la CM
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
ARTICOLE PE SUBIECT
Jucătorul la care Cristi Chivu este nevoit să renunțe pentru o nouă mutare la Inter Milano
Jucătorul la care Cristi Chivu este nevoit să renunțe pentru o nouă mutare la Inter Milano
ULTIMELE STIRI
Yann Sommer a spus care sunt diferențele dintre Simone Inzaghi și Cristi Chivu
Yann Sommer a spus care sunt diferențele dintre Simone Inzaghi și Cristi Chivu
Argentina - Austria 1-0 | Messi deschide scorul în derby-ul Grupei J de la Campionatul Mondial
Argentina - Austria 1-0 | Messi deschide scorul în derby-ul Grupei J de la Campionatul Mondial
Unde are de tras FCSB cu Drăguș, dacă se face transferul: ”Am vorbit cu antrenorii lui și am ajuns la concluzia asta”
Unde are de tras FCSB cu Drăguș, dacă se face transferul: ”Am vorbit cu antrenorii lui și am ajuns la concluzia asta”
"De ce mai bate Messi penalty-uri?" Ce spune statistica după ratarea din Argentina - Austria
"De ce mai bate Messi penalty-uri?" Ce spune statistica după ratarea din Argentina - Austria
Unde a ajuns Demichelis, de patru ori campion cu Bayern Munchen, să antreneze: ”Contract până în 2028!”
Unde a ajuns Demichelis, de patru ori campion cu Bayern Munchen, să antreneze: ”Contract până în 2028!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro



Recomandarile redactiei
Unde are de tras FCSB cu Drăguș, dacă se face transferul: ”Am vorbit cu antrenorii lui și am ajuns la concluzia asta”
Unde are de tras FCSB cu Drăguș, dacă se face transferul: ”Am vorbit cu antrenorii lui și am ajuns la concluzia asta”
Yann Sommer a spus care sunt diferențele dintre Simone Inzaghi și Cristi Chivu
Yann Sommer a spus care sunt diferențele dintre Simone Inzaghi și Cristi Chivu
Argentina - Austria 1-0 | Messi deschide scorul în derby-ul Grupei J de la Campionatul Mondial
Argentina - Austria 1-0 | Messi deschide scorul în derby-ul Grupei J de la Campionatul Mondial
"Ne calificam cu mine în teren!". Pițurcă, arătat cu degetul pentru meciul care a frânt aripile unei generații: "Și-a făcut ambiția"
"Ne calificam cu mine în teren!". Pițurcă, arătat cu degetul pentru meciul care a frânt aripile unei generații: "Și-a făcut ambiția"
Unde a ajuns Demichelis, de patru ori campion cu Bayern Munchen, să antreneze: ”Contract până în 2028!”
Unde a ajuns Demichelis, de patru ori campion cu Bayern Munchen, să antreneze: ”Contract până în 2028!”
Alte subiecte de interes
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
România - Liechtenstein e azi, de la 21:00, pe Stadionul Steaua. Imagini de la ultimul antrenament
România - Liechtenstein e azi, de la 21:00, pe Stadionul Steaua. Imagini de la ultimul antrenament
De ce-i huiduim pe tricolori. Caramavrov dezbate reacția fanilor de la stadion și de pe rețelele de socializare
De ce-i huiduim pe tricolori. Caramavrov dezbate reacția fanilor de la stadion și de pe rețelele de socializare
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!