RAPID 10-1 FAUREI | Giulestenii au marcat la foc automat si s-au razbunat pe Banel Nicolita! Echipa lui Pancu defileaza catre promovare

Rapid - Faurei, in liga a treia. Echipa lui Daniel Pancu incearca sa isi consolideze pozitia de lider in seria a 2-a.

RAPID 10-1 FAUREI

Min 81 - GOL Rapid | Robinho face 10-1

Min 80 - GOL Rapid | Inscrie si Petre Goge

Min 76 - GOL Rapid | Sefer inscrie si el cu un sut la vinclu

Min 57 - GOL Rapid | Giulestenii fac 7-1 prin Hlistei

Min 52 - GOL Rapid | Acelasi Jorza inscrie, face dubla, iar Rapidul conduce cu 6-1

Min 46 - GOL Rapid | Jorza inscrie cu un sut senzational de la peste 20 de metri. Mingea s-a dus in vinclul portii celor de la Faurei

PAUZA

Min 45 - GOL Faurei | Oaspetii reduc din diferenta

Min 44 - GOL Rapid | Portarul Stavrev scapa mingea, iar Matulevicius face 4-0 pentru Rapid

Min 37 - GOL Rapid | Carstocea inscrie si el, iar Rapidul nu mai poate pierde cele 3 puncte

Min 29 - GOL Rapid | Matulevicius majoreaza diferenta dupa o relature de la prima bara, in urma unui corner

Min 12 - GOL Rapid | Pustiul Draghiceanu deschide scorul in Regie in favoarea Rapidului

Rapid - CS Faurei. Rapidistii cauta o noua victorie in cursa pentru promovarea in liga secunda. Echipa lui Daniel Pancu s-a mutat in Regie dupa ce stadionul Giulesti a fost demolat. Acolo, Rapidul asteapta din nou 5.000 de fani la meciul programat sambata, de la ora 12:30.

Rapid este lider in seria a 2-a a ligii a treia si incearca sa profite de pasii gresiti facuti de principalele contracandidate. Afumati, formatia care se afla in cursa de urmarire a Rapidului, sta in aceasta etapa.

De cealalta parte, Faureiul lui Banel Nicolita are doar 6 victorii in acest sezon si unul dintre cele mai slabe atacuri, cu 20 de reusite pana acum.

Rapid are cea mai buna aparare din serie, cu 13 goluri incasate.

In meciul tur, Rapid a castigat cu 3-1 la Faurei.

Rapidul va avea un nou actionar



Favorita la promovarea in Liga 2, Rapid primeste o veste uriasa din partea primarului sectorului 1, Dan Tudorache.

La Rapid vine finantator un important afacerist din domeniul auto, care va prelua 50% din actiunile clubului.

"Cu siguranta va mai veni un actionar la Rapid. Domnul Angelescu are 40% acum. O sa il cunoasca toata lumea pe noul investitor la momentul respectiv. El va veni din Liga a II-a, iar cu siguranta Rapid va fi la vara in Liga a II-a. Eu il cunosc foarte bine, e un important om de afaceri, un importator de masini ca sa spun si asta. Nu a mai avut legatura cu fotbalul. El va avea 50% dintre actiuni", a afirmat Daniel Tudorache pentru AGERPRES.

Acesta ar fi al doilea investitor al clubului dupa omul de afaceri Victor Angelescu. In prezent, actionariatul clubului FC Rapid este urmatorul: 40% - Victor Angelescu prin Casazela Holding Company; 33,33% - Asociatia Club Sportiv Academia Rapid Bucuresti 1923; 26,67% - Ovidiu Burca.

Primaria sectorului 1 nu mai intra in actionariatului giulestean. "Primaria Sectorului 1 nu a intrat si nu va intra in actionariatul clubului Rapid. Au fost unele discutii, dar am primit un feedback de la cetateni ca ar fi bine sa nu folosim bani publici la un club de fotbal. Noi oricum nu am folosit pana acum niciun leu din bani publici in activitatea echipei Rapid. Dar noi avem alte posibilitati de a sprijini clubul".