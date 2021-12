Ce pensie are, de fapt, Dumitru Dragomir. "Nici de acești bani nu mă ating!"

Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, nu se ferește să vorbească despre banii săi.

Ce pensie are, de fapt, Dumitru Dragomir

Dacă alți oameni de fotbal evită elegant sau într-un mod grosolan subiectul, "Corleone" e în largul lui când vorbește despre partea financiară.

Fost conducător la FCM Brașov sau Victoria București, Dragomir a fost mulți ani în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal, înainte ca forul intre sub aripa lui Gino Iorgulescu.

Pasionat de afacerile imobiliare, Dragomir a investit în multe terenuri din București și a ajuns să facă profit. Deține un hotel pe care îl conduce fiul său, Bogdan Dragomir, și a pus pe picioare și business-uri legate de organizarea unor evenimente.

Invitat la Kanal D, Dumitru Dragomir a vorbit și despre pensia sa în contextul în care mulți oameni din fotbal care nu-l au la inimă pretindeau, în trecut, că ar fi avut o pensie mult mai mare.

”Eu mereu am spus adevărul, pentru că nu știu să mint. Așa că nu am de ce să mă feresc nici acum. Am o pensie de aproximativ 120 de milioane de lei (n.r.: - 1.200 RON) și mai aveam o pensie de 7.200 de lei, pensia specială din Parlament, dar pe care mi-au tăiat-o acum jumătate de an.

Era bine să fi avut în continuare acești bani, dar asta este. Oricum, nici de acești bani, v-am spus, cam 120 de milioane nu mă ating”, a povestit Dumitru Dragomir, la Kanal D.