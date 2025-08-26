Invitată în emisiunea "Fața la Joc", de la PRO TV, Anamaria Prodan a dezvăluit că recent a avut o ofertă de la un club din Turcia pentru Ianis Hagi, însă mijlocașul a refuzat o mutare în Super Lig.

Anamaria Prodan i-a adus lui Ianis Hagi o ofertă din Turcia. Fotbalistul a refuzat



Impresarul FIFA a transmis că oferta respectivă nu era de la Fatih Karamguruk, nou-promovata despre care s-a scris recent că ar fi interesată de Ianis Hagi, ci de la un club aflat "sus în clasament".



"Unde l-aș transfera pe Ianis Hagi? Recunosc că am avut ceva pentru el din Turcia. Nu de la Fatih Karagumruk, ci sus în clasament, dar nu a vrut", a spus Anamaria Prodan, la PRO TV.



Întrebată dacă l-ar vedea pe Ianis Hagi într-un campionat din primele cinci ligi ale Europei, Prodan a răspuns: "Mie îmi place Ianis și voi știți că nu am o iubire cu tatăl lui. Ianis, dacă nu era băiatul lui Hagi, era foarte sus. Este presiunea foarte mare și tatăl lui vrea foarte mult de la el".



Ianis Hagi are experiențe în campionatele de top ale Europei, la Fiorentina și Alaves. La clubul din Italia a evoluat când era foarte tânăr și a prins doar două meciuri în Serie A, în timp ce la formația din LaLiga a fost împrumutat de Rangers în stagiunea 2023/2024, una cu puține realizări: două goluri și două pase decisive în 26 de partide.

Mircea Lucescu: "Ianis Hagi să nu piardă timpul. E ca o boală când nu joci"

Întrebat dacă pentru Ianis Hagi ar fi un pas înainte sau înapoi transferul la Fatih Karagumruk, Mircea Lucescu s-a arătat precaut și a transmis că așteaptă ca mutarea să devină oficială.



"Până nu îl văd pe Ianis și să vorbesc cu el, nu îmi dau seama. Eu nu discut de zvonuri. Eu vorbesc de lucruri realizate. Eu sper să nu piardă timpul. Dacă nu reușește să se transfere, pe urmă sunt 4 luni în care trebuie doar să se antreneze și știu ce înseamnă pentru un jucător să se antreneze singur.

El are nevoie de un grup, de coechipieri, de antrenor, de jocuri, de suporteri, de atmosferă. E ca o boală și începi să suferi atunci când nu faci ceea ce ești pregătit. Aș vrea ca el să nu sufere și să rămână în fotbal, să joace", a mai spus Mircea Lucescu.

