DEZASTRU: Steaua, umilita de o echipa de retrogradare din liga a doua rusa!!! Cat s-a terminat meciul

Stelistii au plecat in Turcia pentru un cantonament de iarna.

Lacatus are probleme. Jucatorii sai din liga a 4-a nu se ridica la nivelul asteptarilor 'Fiarei'. Steaua a pierdut cu 7-0 amicalul cu Baltika Kalinigrad, echipa de retrogradare in liga secunda din Rusia. A fost chin pentru ros-albastri, care par departe de progresul pe care il asteptau in acest sezon. Acum cateva zile, Steaua a invins cu 1-0 Tom Tomsk, tot club de liga a doua rusa, si a facut egal, 1-1, cu o echipa din a 3-a divizie turca.