Dezvaluiri INCREDIBILE! A jucat la Steaua si a fost printre favoritii lui Becali. Azi apare CLIENT al unui traficant de droguri!

Numele sau apare in dosarul deschis impotriva unui traficant de droguri care plasa stupefiante in cluburile de lux din Mamaia.

Dragos Pitu, fost mijlocas atat la Steaua, cat si la Dinamo, ar fi fost unul dintre clientii retelei, sustine sursazilei.ro.

Presedinte la Farul pana in vara lui 2018, Pitu apelase la traficant in mai multe randuri. Discutiile dintre cei doi erau foarte dese, scrie sursa citata.

Pitu, acum in varsta de 44 de ani, a jucat in cariera la Steaua, Dinamo, Sportul, Otelul, FCM Bacau sau U Craiova. S-a retras din fotbalul profesionist in 2007. Pitu a fost printre primii favoriti ai lui Gigi Becali la Steaua. Recunoscut drept un jucator cu calitati tehnice de exceptie, Pitu a prins 24 de meciuri la Steaua in sezonul 2003-2004, in care a marcat 3 goluri.