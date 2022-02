Camora e realist! Marea problemă a campioanei CFR Cluj

Au înscris Petrila ’33 şi Neguţ ‘90+4 pentru CFR Cluj, respectiv Filip ’64 pentru Gaz Metan.

Gaz Metan a obţinut un singur egal în ultimele patru etape. În tur, CFR a câştigat tot cu 2-1.

Elevii lui Ilie Poenaru, neplătiți de trei luni, s-au exprimat la un nivel înalt și au jucat de la egal la egal cu o formație care are un lot extrem de solid. Pentru campioană a fost primul succes din 2022, venit după patru egaluri. Mario Camora, căpitanul și liderul trupei din Gruia, a tras un semnal de alarmă la finalul partidei.

Discursul lui Mario Camora după victoria dramatică

"În repriza a doua n-am făcut un meci bun, n-am ținut de minge, spre deosebire de prima repriză când am avut multe ocazii. Au fost trei meciuri la rând în care am fost egalați pe final, dar meritam victoria. Ei la prima faza in care au ajuns la poartă au dat și gol. E o victrie care ne-a dat incredere", a declarat Mario Camora, la finalul partidei.

Căpitanul clujenilor a evidențiat că trupa campioană are un blocaj mental, dar speră să treacă peste factorul de ordin psihic care le taie elanul.

"Putem să vorbim despre blocaj, după ce-am dat gol aveam spațiu, dar nu am făcut pressing, ei au venit peste noi. Poate psihicul e de vină pentru asta, n-am vreo explicație pentru asta. Sper să fie o victorie care ne dă încredere, avem nevoie de acest declick care să ne dea încredere", a mai spus veteranul formației lui Dan Petrescu.