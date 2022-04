Constantin Budescu (33 ani) a fost protagonistul „Interviului de 10”, la Ora Exactă în Sport. Mijlocașul de creație a mărturisit că nu este adeptul schimbatului de tricouri la finalul meciului și că a început să recurgă la acest gest de când are copii, ei rugându-l să le aducă acasă un suvenit de la alți fotbaliști

Cu un singur jucător ar fi vrut Constantin Budescu să schimbe tricoul, dar nu s-a putut. Este vorba de Francesco Totti (45 ani), pe care l-a avut adversar în grupa Europa League, în sezonul 2016-2017, când AS Roma s-a impus cu 4-0 pe Olimpico și a remizat la Giurgiu, 0-0.

„Nu obișnuiesc să fac schimb de tricouri, de când am copii am început, îmi cer ei. Singurul care-mi plăcea foarte mult și pe care-l simpatizam era Totti. Dar când am jucat contra lui nu am apucat, era prea mare bătaia.

Din ce știu cred că l-a luat Denis Alibec. Am zis că o să-l sun pe Bogdan Lobonț să-mi facă rost de un tricou. Îmi plăcea foarte mult și Gheorghe Hagi, urmăream meciurile, dar nu prea aveam eu posibilitate să cumpăr tricourile dânsului”, a declarat Constantin Budescu pentru PRO Arena și www.sport.ro.