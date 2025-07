Budescu nu vrea să „agațe ghetele în cui”! S-a decis și semnează

Cea mai tare echipă a lui Budescu

Invitat în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV, Constantin Budescu a realizat o echipă de start, în care el era deja introdus, formată din foștii săi coechipieri.

Din echipa lui Budescu nu au lipsit jucătorii din „gașca” de la Astra.

„În poartă am câțiva, în general eu sunt prieten cu portarii, hai să îl punem pe Niță, că m-am văzut ieri cu el. Punem generația asta de am fost pe la Astra, fundaș dreapta îl punem pe Mățel, fundași centrali pe Găman și Benga, am jucat împreună la Petrolul, fundaș stânga Junior Morais, care îmi e și fin.

Închizători, Lovin, păi am fost colegi de cameră, și Olaru, chiar dacă am jucat puțin cu el la FCSB. Atacant central îl punem pe Alibec, în stânga pe William De Amorim și în dreapta îl putem pune pe Dennis Man, l-am prins când era la început. Antrenor îl punem Marius Șumudică.”, a spus Constantin Budescu, în emisiunea Fața la Joc, de la PRO TV.