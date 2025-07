Mijlocașul ofensiv a fost prezent la emisiunea ”Fața la joc” de pe Pro TV, moderată de jurnalistul Costin Ștucan. Ediția i-a avut prezenți în studio și pe fostul internațional român Florin Gardoș, dar și pe jurnalistul Cătălin Oprișan.



Constantin Budescu, poveste cu Marius Șumudică: ”De ce mă scoți?” / ”Ce faci, mă înjuri?”



În timpul emisiunii, Constantin Budescu, ultima oară legitimat la Gloria Buzău, a vorbit și despre antrenorul Marius Șumudică. Cei doi au colaborat la Astra Giurgiu, când ambii și-au trecut în CV titlul, în sezonul 2015/16.



”Nu mai știu la ce meci m-a scos prin minutul 88 și i-am spus 'de ce mă scoți?'. 'Aa, ce faci, mă înjuri? Vezi tu după meci'. Să vezi ce mă cert acum după meci. De unde?



S-a dus la conferință, iar după, în autocar, stăteam în spatele lui. Se urcă cum se urcă el pe vârfuri și îmi spune 'M-ai înjurat?'. Și îi spun că nu l-am înjurat și spune 'lasă, că și eu m-am certat cu Lucescu'”, a povestit Constantin Budescu.



Constantin Budescu a rememorat victoria cu West Ham din 2015: ”Ne era rușine”



În 2015/16, Astra a eliminat-o pe West Ham din turul trei preliminar Europa League, după ce la Londra cele două echipe au încheiat la egalitate (2-2), iar la Giurgiu, echipa antrenată atunci de Marius Șumudică s-a impus cu 2-1.



Un an mai târziu, Astra a dat din nou de West Ham, de data asta în play-off-ul pentru calificarea în grupele Europa League. La Giurgiu, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar la Londra, Astra s-a impus cu 1-0, eliminând-o, astfel, pentru a doua oară consecutiv pe West Ham din cupele europene. Budescu nu mai era atunci legitimat la echipa din Giurgiu

”Frumos. Mai ales când am jucat cu ei. La noi, am jucat la Giurgiu, nu am putut juca pe Arena Națională. S-a umplut stadionul, 3000 și ceva de oameni. Nouă ne era mai mult de oamenii care au venit din partea lui West Ham! Unde s-or fi cazat, cum au venit... (n.r. vă era rușine?) Ne era oarecum rușine”, a spus Constantin Budescu.



Constantin Budescu a înscris în fața lui West Ham un total de două goluri, ambele survenite în returul turului trei preliminar din 2015/16.