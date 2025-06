Liber de contract după despărțirea cu scandal de Gloria Buzău, "Magicianul" nu duce lipsă de oferte. Două dintre nou-promovatele în Superliga, FC Argeș și Metaloglobus, au intrat deja pe fir, potrivit GSP, pentru a obține semnătura sa.



Piteștenii par să aibă un avantaj important. La FC Argeș, Budescu s-ar putea reuni cu tandemul Dani Coman - Bogdan Andone, alături de care a scris istorie la Astra Giurgiu, perioada de apogeu a carierei sale.



Budescu nu renunță: "Acasă ce să fac?!"



Chiar dacă nu a mai jucat un meci oficial din februarie, Budescu a fost prezent recent pe teren la un meci de old-boys al Petrolului și a transmis un mesaj clar: nu are de gând să agațe ghetele în cui.



"Eu încă mă pregătesc, mai vreau să joc. Vom vedea, am ceva discuții cu câteva echipe, nu e nimic concret, nu mă grăbesc", a spus mijlocașul, adăugând: "Nu am de ce să mă las. Acasă ce să fac? Nu am ce să fac!".



Ajuns la o cotă de piață de 200.000 de euro, conform Transfermarkt, Budescu a avut un sezon decent la Gloria Buzău, cu 5 goluri și un assist în 24 de partide, înainte de a fi exclus din lot de antrenorul Ilie Stan.



Rămâne de văzut dacă "Budi" va alege proiectul ambițios de la Pitești, alături de vechi cunoștințe, sau va accepta o nouă provocare în Capitală, la Metaloglobus.