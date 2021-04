Probleme pentru jucatorii dopati de la Astra daca nu respecta suspendarea primita! Ce risca Ionita, Fatai si Seto 

Alexandru Ionita, Kehinde Fatai si Takayuki Seto au fost suspendati dupa scandalul de dopaj.

Cei trei fotbalisti ai Astrei au mers la o clinica privata, acolo unde au urmat un tratament intravenos in care au primit mai mult de 100 de mililitri de tratament, ceea ce, conform regulamentelor WADA, este considerat dopaj.

Comisia ANAD a anuntat pe data de 9 aprilie ca cei trei au fost suspendati, iar suspendarea lor a inceput inca de pe 30 septembrie 2020. Ionita si Fatai au fost suspendati pentru un an, in timp ce Seto a primit 8 luni de suspendare.

Cu toate astea, in cazul in care nu respecta termenii suspendarii, cei trei fotbalisti risca sa li se prelungeasca pedeapsa cu inca un an, anunta Digi Sport, care a publicat Motivarea deciziei de suspendare pentru jucatori.

Fotbalistii nu pot participa in nicio competitie sau activitate autorizata sau organizata de catre o organizatie semnatara a Codului AntiDoping si nici nu pot avea vreo calitate in cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului. Totodata, jucatorii nu pot prezenta niciun raport contractual si nu pot face nici macar voluntariat pe perioada suspendarii.

Cum arata Motivarea deciziei de suspendare a celor trei fotbalisti

"... Sportivul lonita Alexandru, care initial a relatat (inclusiv in presa sportiva) in amanunt cele intamplate pe 16, 24 si 30.09.2020 si Fatai Kehinde Feyi, initiatorul practicarii terapiei intravenoase, au declarat ca au stiut de la bun inceput ca tratamentul cu vitamine si minerale are un rol in privinta mentinerii/imbunatatirii starii de sanatate fizica.

Seto Takayouki, cu dificultati in perceptia celor petrecute la Clinica Cronos Med si cu un mod precar de a comunica in limba romana - constatat la audierea din 05.04.2020 - a avut numai reprezentarea ca ajuta pentru "reclama” pe sotia colegului, iar gradul sau de vinovatie este mai redus decat al celorlalti doi sportivi, in opinia Comisiei.

Pentru aceste motive, Comisia de audiere

DECIDE:

...

-Suspenda din activitatea sportiva pe sportivii Fatai Kehinde Feyi si lonita Alexandru pe cate o perioada de 1 an pentru abaterile prevazute de art 2 alin 2 lit b) din Legea 227/2006, de la data prezentei

- Suspenda din activitatea sportiva pe sportivul Seto Takayuki pe o perioada de 8 luni pentru abaterea prevazuta de art. 2 alin. 2 lit. b) din Legea 227/2006, de la data prezentei

- In baza art. 60 alin. 7 din Legea 227/2006 deduce din perioada suspendarii durata suspendarii provizorii cu incepere de la 30 septembrie 2020

II. Pe parcursul perioadei de suspendare sportivii nu pot participa la nicio competitie sau activitate autorizata sau organizata de catre o organizatie semnatara a Codului.

Pe parcursul perioadei de suspendare, sportivii nu pot avea nicio calitate in cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului, nu pot avea niciun fel de raport contractual si nu pot face voluntariat pentru aceasta.

In situatia in care se stabileste ca s-a produs o incalcare a dispozitiilor anterioare din prezenta Decizie, rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicata initial va incepe sa curga din nou de la data incheierii perioadei originale de suspendare.

Pe parcursul perioadei de suspendare, sportivii au obligatia de a ramane disponibili pentru testare si de a comunica informatii privind localizarea in conformitate cu Standardul International pentru Testare si Investigatii.

... Pronuntata azi, 09.04.2021, in sedinta nepublica, la sediul ANAD din bld. Basarabiei nr. 37-39, sector 2, Bucuresti, Romania" se arata in Motivarea deciziei.