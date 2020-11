Laszlo Balint este dorit in Anglia! Romanul a fost propus la o echipa istorica: ce cota ii dau casele de pariuri

Echipa este pe locul 23 in Liga a 2-a din Anglia si a ramas fara antrenor dupa startul slab de sezon. Conducerea lui Wednesday tocmai l-a demis pe Garry Monk, care acumulase doar 6 puncte in 11 etape. Pe lista caselor de pariuri din Anglia a aparut si Balint, ale carui sanse de a fi numit manager la Sheffield au primit cota 14!

Alaturi de antrenorul roman, mai apar cu sanse Crisophe Galtier, Edin Terzic, Franco Varrella sau Tony Pulis. Ultimul este favorit sa fie numit la Wednesday, avand o experienta uriasa in primele doua ligi din Anglia.

"Balint are o cota foarte mare sa o antreneze pe Sheffield, avand in vedere ca a petrecut aproape toata perioada de antrenorat in diviziile inferioare din Romania, cu exceptia celor 10 meciuri din acest sezon de Liga 1.

In varsta de 41 de ani, a condus sapte echipe diferite in tot atatia ani, iar toate au fost din Romania.

Un fapt amuzant este ca atunci cand Balint era jucator, el a evoluat sub conducerea fostului fundas de la Sheffield, Dan Petrescu, la Unirea Urziceni", a scris The Star despre Laszlo Balint.

Had some questions about the unknown names on the bookies’ long-list so took a look.

One manager has spent almost his entire career in the Romanian lower leagues. Another is in charge of San Marino.

Anyone got any salt to pinch?#SWFChttps://t.co/bSbn0YUwbZ