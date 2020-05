BREAKING NEWS: Filmul complet al realizarii clipului cu Marica la Cluj! Ce s-a intamplat cu cateva secunde inainte sa deschida usa camerei si cum a aflat Florin Muntean ca e inselat

Ciprian Marica e in centrul atentiei din motive pe care nu si le-ar fi dorit.

Ziar de Cluj a publicat la mijlocul saptamanii imagini in care fostul atacant apare alaturi de o femeie casatorita, in camera unui hotel din Cluj. Filmarea a fost realizata chiar de sotul fetei!

Impact.ro scrie azi despre detaliile necunoscute ale idilei dintre Marica si tanara. Cei doi ar fi fost in contact de mai multe luni, iar sotul ar fi vazut mesaje pe telefonul femeii care dovedeau apropierea dintrea ea si Marica. Barbatul a ales sa nu spuna nimic si a vrut sa vada cu ochii lui realitatea. Asa s-a ajuns la episodul 'hotelul', in care i-a surprins pe Marica si pe nevasta lui impreuna, in camera.

Impact publica si declaratia unui apropiat de-al lui Marica. Acesta dezvaluie ce s-a intamplat inainte ca Ciprian sa deschida usa camerei unde se afla impreuna cu sotia lui Florin Muntean.

"Ciprian si-a dat seama ca ceva nu este in regula si nu a deschis usa hotelului atunci cand cineva a ciocanit. Florin a inceput sa vorbeasca tare pe palier, iar Marica a decis sa deschida de teama ca alte persoane din hotel l-ar putea auzi", au spus sursele Impact.