BREAKING NEWS! Focar de Covid-19 la CSA Steaua anuntat inainte de meciul cu Dinamo 2! Ce se intampla cu partida de astazi

Steaua a anuntat ca inainte de meciul din etapa a patra, Liga a 3-a, ca are 9 jucatori si un membru din staff-ul tehnic infectat cu covid.

Steaua va juca vineri de la ora 15:00 meciul cu Dinamo Bucuresti 2. Partida se va disputa pe stadionul "cainilor", iar toate persoanele care au fost depistate pozitiv au fost trimise in izolare.

"Clubul Steaua Bucresti anunta ca, in urma testarilor efectuate inaintea partidei de fotbal cu Dinamo Bucuresti 2, din etapa a patra a Ligii a 3-a, au fost depistati pozitiv cu Covid19 noua jucatori si un membru din staff-ul tehnic al echipei"

"Clubul nostru a anuntat organizatorul competitiei despre cazurile de Covid19 aparute in randul echipei de fotbal. Toate persoanele infectate au fost izolate conform reglementarilor aflate in vigoare si vor reveni la antrenamente in urma unor alte teste efectuate"

"Ros-albastrii vor juca azi, de la ora 15:00 cu Dinamo Bucuresti 2, pe stadionul din Stefan cel Mare", a declarat CSA Steaua, printr-un comunicat oficial.