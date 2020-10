"Steaua, actualmente FCSB, probabil viitoare Steaua!" MM, anuntul care ii face pe fani sa VISEZE! Cu ce se va ocupa la echipa: "Rezultate, asta am facut toata viata!"

Mihai Stoica a revenit in functia de manager general al FCSB.

MM a vorbit intr-o conferinta de presa despre rolul pe care il va avea in club si are incredere ca va aduce echipa la nivelul din trecut. Stoica spune ca FCSB va fi 'probabil viitoare Steaua', lasand de inteles ca oficialii clubului condus de Becali n-au renuntat la ideea de a redobandi identitatea pierduta in urma luptei in instanta cu Armata.

"Revin in functia pe care am pierdut-o in 4 martie 2014, voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi la fel ca cea pe care am avut-o din 2004 pana in 2014. Ce voi face? Rezultate! Asta am facut toata viata si asta vom face si de acum incolo. Rezultate bune, nu orice fel de rezultate. Echipa asta, inainte de a fi lovita de acest virus, a demonstrat ca se poate concentra impotriva oricarui adversar.

Era nevoie de un staff tehnic echilibrat si profesionist, iar de la venirea lui Petre si a lui Tommy lucrurile s-au rezolvat. Rareori mi-a fost dat sa aud jucatori carora le-a fost dor de preparatorul fizic, de regula el e cel mai urat de jucatori. Au fost jucatori care nu m-au intrebat daca au colegi negativi, ci daca e Tommy negativ.

Steaua, actualmente FCSB, probabil viitoare Steaua, nu asta conteaza. Absolut toti cei care simt ros-albastri stiu ca FCSB este Steaua", a spus MM.