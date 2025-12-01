Mijlocașul defensiv ghanez ar fi trebuit să fie omul care, alături de Șut, să închidă meciul în partea a doua a acestuia, dar evoluția modestă l-a dus pe Becali în pragul disperării. Din fața televizorului, omul de afaceri din Pipera a luat în calcul o schimbare prematură, sătul de greșelile fotbalistului său. S-a răzgândit pe final, odată cu accidentarea lui Tănase și înlocuirea acestuia cu Edjouma, când a decis să-l trimită pe Alhassan pe o poziție necaracteristică, de număr 10:

"Pe Baba am vrut să-l schimb. Numai aiurea, nu a recuperat nimic, face numai aiurea...Contre, mingea la adversar, cu capul la adversar, niște tâmpenii. Am vrut să-l schimb, bine că după aia a zis Tănase că nu mai poate. Am zis "bine, mă, băgați-l în față ca să scăpăm de el!". Să joace număr 10 și să treacă Malcom (n. red - mijlocaș central), că nu are emoții, nu-i e frică de fotbal", a povestit Becali, duminică seară, la Prima Sport 1.

Baba Alhassan, suspendat cu Dinamo

Alhassan, care a strâns 22 de meciuri și o pasă decisivă în tricoul celor de la FCSB în acest sezon, va avea șansa să se reabiliteze în fața lui Gigi Becali în meciul de Cupă, de miercuri, când roș-albaștrii vor merge la Arad fără o bună parte dintre titulari.

Însă mijlocașul african nu va apărea pe teren în derby-ul cu Dinamo, de pe 6 decembrie, încasând la Ovidiu al patrulea cartonaș galben al acestui sezon de Superligă, după cele primite în meciurile cu Farul, Csikszereda și Oțelul Galați.