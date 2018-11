Balint si Ienei au facut din nou echipa! Au vazut impreuna ultimul meci al echipei nationale

Balint si Ienei, din nou impreuna

Eu sunt 12 a aranjat intalnirea dintre Ienei si Balint, la Oradea. Cei doi au vazut impreuna meciul nationalei cu Muntenegru.



Cei doi s-au bucurat la gafa portarului din Muntenegru si la lovitura de pedeapsa parata de Tatarusanu.



Ienei a fost antrenor la ultima victorie a Romaniei la Euro, 3-2 cu Anglia in 2000.



"As dorii ca fotbalul romanesc sa se dezvolte, sa creasca in asa fel incat sa ne batem cu aia din Europa", a spus Ienei.