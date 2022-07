Atenție, cuvinte grele! „Din păcate, el are această problemă”. Ce a spus Gabi Balint despre Dan Petrescu după Supercupa României

Dan Petrescu nu a participat la festivitatea de premiere a Supercupei României, pe un motiv banal, iar Gabi Balint n-a crezut în ce-a spus tehnicianul din Gruia.

„Ce să mai? El nu știe să piardă, îl cunosc foarte bine. El trebuie să înțeleagă că nu poate fi învingător întotdeauna, ăsta e sportul. Trebuie să înveți din înfrângeri și să știi să pierzi. Trebuie să-ți respecți adversarii. Din păcate, el are această problemă și va trebui să și-o corecteze.

E un antrenor foarte bun, dar, câteodată, la fel cum a făcut și în ultima etapă, când a spus că este bolnav... S-a întâmplat și la Supercupă, un lucru neașteptat pentru mine”, au fost cuvintele lui Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Motivul pentru care Dan Petrescu nu a participat la festivitatea de premiere

Surpriza sezonului, Sepsi OSK, l-a surprins până și pe Dan Petrescu, care a fost absent la festivitatea de premiere.

„Am fost în vestiar la baie, am stat puțin la telefon și, când am venit, mi s-a zis că deja e Sepsi acolo. Am pierdut și medalia”, a precizat tehnicianul de pe banca tehnică a ardelenilor la Digi Sport, după meci.

Statisticile din supercupă

CFR Cluj a fost la același procentaj de posesie cu gruparea din Sf. Gheorghe. Trupa lui Dan Petrescu a beneficiat de opt ocazii de gol, iar Sepsi doar de trei. CFR a stat mai bine și la capitolul șuturi pe poartă, cinci la trei.

Sepsi s-a luptat aproape cot-la-cot cu campioana României, a fost aproape de clujeni cu privire la atacuri pertotal și atacuri periculoase (96-81, 67-52).

CFR a avut ghinionul ca Roger, intrat în minutul 86, să vadă cartonașul roșu ridicat de Cojocaru cinci minute mai târziu, în minutele de prelungire, 90+1.

Cu toate că partida a beneficiat de tehnologia VAR, sistemul nu s-a afișat pe îndelete în acest meci.