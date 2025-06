Atacantul de un milion de euro al lui Gigi Becali și-a anunțat plecarea de la noua echipă: ”Am dat tot ce am putut”

Stefan Nikolic, atacantul muntenegrean cumpărat de Gigi Becali cu un milion de euro în urmă cu mai bine de un deceniu, și-a anunțat despărțirea de SCM Zalău după ratarea promovării în Liga 2.



Ajuns în ianuarie 2023 la Zalău, Nikolic a reușit 30 de goluri în perioada petrecută la club.

Cu toate acestea, obiectivul promovării nu a fost atins. Atacantul a explicat că pleacă cu capul sus, după doi ani și jumătate în care a încercat să tragă echipa după el.



„Am dat tot ce am putut”



”Contractul meu expiră pe 30 iunie. Am petrecut doi ani şi jumătate la Zalău. N-am reuşit să promovăm împreună şi am decis să nu mai rămân. Am dat tot ce am putut, am marcat 30 de goluri în această perioadă, dar nu a fost îndeajuns.



Zalăul, ca şi club şi ca oraş, o să aibă mereu un loc special în inima mea. Mulţumesc conducerii, antrenorilor şi suporterilor care m-au susţinut. Îmi doresc ca SCM Zalău să ajungă în Liga a 2-a – echipa şi oraşul merită să fie acolo”, a declarat Stefan Nikolic pentru Sportul Sălăjean.



Nikolic a trecut prin nu mai puțin de 21 de echipe și a jucat în 12 țări, printre care Serbia, Belgia, Coreea de Sud, Bulgaria, Malaezia sau Italia.