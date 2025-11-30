Eugen Voicu, unul dintre acționarii "câinilor", a dezvăluit planul prin care gruparea alb-roșie poate atinge o stabilitate financiară de invidiat.



Oficialul dinamovist privește spre viitor cu optimism și a fixat o țintă financiară care ar transforma clubul într-o forță indiscutabilă a campionatului: un buget anual de 20 de milioane de euro. Deși suma pare uriașă raportată la realitatea imediată, Voicu susține că acest prag este realizabil într-un orizont de timp relativ scurt, însă totul depinde de un singur factor crucial.



Stadionul, cheia spre milioanele de euro



Acționarul a explicat că "motorul" acestei creșteri financiare va fi noua arenă din Ștefan cel Mare. Voicu vede fotbalul strict ca pe un business, iar infrastructura modernă este obligatorie pentru a genera venituri consistente.



"Un buget de 20 de milioane de euro este un vis astăzi pentru noi. Trebuie să ajungem acolo. Noi ne gândim că în 3-4 ani şi doar cu un stadion nou, bine făcut, bine proiectat, deoarece contează foarte mult câte loje are stadionul şi ce posibilităţi de divertisment oferă, pe lângă meciul de fotbal în sine", a spus Eugen Voicu pentru zf.ro.



Omul de afaceri a insistat că, fără o mentalitate antreprenorială, performanța sportivă sustenabilă este imposibilă. El estimează că impactul noii arene se va simți rapid în conturile clubului.



"Putem ajunge la 20 de milioane în primii doi ani de la inaugurarea stadionului. 100%. Deci dacă nu-l tratezi ca pe un business, nu cred că poţi să obţii performanţa", a mai transmis acesta sursei citate.



În acest moment, documentele pentru construcția noului stadion au fost parafate, suporterii așteptând acum demararea efectivă a lucrărilor. Viitorul stadion Dinamo este proiectat să aibă 25.000 de locuri, dar și facilități esențiale pentru profitabilitate: spații comerciale, cazare și centre de recuperare.

