Andrei Cordea a impulsionat în permanență atacul roș-albaștrilor și s-a aflat într-o excelentă dispoziție de joc în partida cu formația lui Gică Hagi. Mai pragmatici și cu un jucător în formă maximă, Denis Alibec, jucătorii Farului au gestionat cu luciditate finalul partidei de duminică seara.

Cordea și-a exprimat dezamăgirea la finele unui meci care se poate înscrie printre cele mai spectaculoase din acest sezon al Superligii.

Andrei Cordea, dezamăgit

”Am controlat jocul, am fost echipa cu ocaziile. În Liga 1, avem VAR-ul degeaba. Ne-am uitat în vestiar la unele faze, la Joonas (n.r.: - Tamm) a fost fault, dar nu a întors faza cum a întors-o la golul nostru anulat. Nu am mai trăit asta niciodată. Îmi pare rău că nu am câștigat, că aveam meciul în mână.

A fost un meci greu, dar l-am controlat. Nici nu știu ce să mai zic, și-au bătut joc de noi astăzi. Pinti este oricum alături de noi, ne ajută. Normal că ne-am dori să ne dea și indicații în timpul meciului, este o persoană care își dă sufletul la antrenament și vrea să ne învețe pe noi ce a învățat el din fotbal.

Despre transfer nu vreau să vorbesc nimic, atât timp cât sunt jucătorul Stelei (n.r.: - FCSB-ului). Nu știu absolut nimic”, a spus Andrei Cordea, potrivit Digi Sport.

FC FCSB - FC Farul Constanţa 2-3 (0-0)

Au marcat: Andrei Cordea (47), Andrea Compagno (59 - penalty), respectiv Denis Alibec (56), Billel Omrani (90+5, autogol), Andrei Borza (90+6).

Cartonaş roşu: Joyskim Dawa (FCSB, 90).=

Farul venea după trei meciuri consecutive fără victorie, un egal şi două eşecuri. FCSB a suferit a doua sa înfrângere pe teren propriu în acest campionat.

În tur, Farul s-a impus cu 3-1.