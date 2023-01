Mai precis de atât nici că se putea! Ce le-a spus Denis Alibec colegilor săi după eliminarea lui Dawa

La 2-1 pentru gruparea „roș-albastră”, Joyskim Dawa a văzut cartonașul roșu, iar asta le-a dat un imbold elevilor lui Gică Hagi să schimbe soarta partidei.

Mai precis de atât nici că putea fi. Ce le-a spus Denis Alibec colegilor săi după eliminarea lui Dawa

După meci, Denis Alibec a evidențiat ce le-a transmis colegilor săi imediat după ce stoperul FCSB-ului a văzut cartonașul roșu, în urma unui fault din apropierea careului.

„Nu-mi vine să cred că am reușit să întoarcem meciul, chiar dacă după eliminarea lui Dawa le-am spus 'haideți, că-i batem'. Nu mă așteptam, dar d-asta e frumos fotbalul. De foarte mult timp, sincer (n.r. nu am mai trăit așa ceva). Cred că de când eram la Astra în 2016. Chiar nu am cuvinte după meciul ăsta. După 3-0 cu CFR să avem tăria să revenim de la 2-1 cu atâția tineri... Sunt mândru de ei și de echipa noastră.

(n.r. despre lovitura liberă) Îl știu pe Târnovanu de la națională, știu că pleacă de la lovituri libere și am zis s-o dau pe colțul lui. Și asta a fost.Eram într-o perioadă foarte proastă, în unele momente nu mai aveam speranță că puteam reveni la jocul care ne-a adus până aici. Deocamandată suntem bucuroși că am revenit pe locul întâi.Dacă avem spiritul din această seară și nu cel cu CFR, cred că ne putem bate la campionat”, a spus Denis Alibec după meci.

FCSB - Farul Constanța 2-3

Andrei Cordea a deschis scorul imediat după pauză (minutul 47), dintr-o acțiune de vis creată de Florinel Coman. Denis Alibec a restabilit, ulterior, egalitatea executând o lovitură liberă în mare stil (minutul 56).

Finalul a fost categoric al Farului. Omrani a respins o minge în mod eronat, iar Șut a deviat în proprie poartă (minutul 90+5). Borza a prins, un singur minut mai târziu, un interior fantastic și l-a executat pe Târnovanu.

Trupa de la nivelul mării a reîntors, în acest sens, soarta meciului și a plecat din confruntarea de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte revenind, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Superligii.