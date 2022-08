Adrian Mititelu, povestiri din pușcărie. Ce îi transmiteau deținuții

În vârstă de 54 de ani, patronul formației FCU Craiova a vorbit despre cea mai grea etapă a vieții.

Condamnat la trei ani de închisoare pentru fraudă fiscală, omul de afaceri care conduce gruparea alb-albastră a executat doar un an și opt luni de pușcărie.

Eliberat în luna iulie, Adrian Mititelu s-a axat rapid pe activitata la echipa de fotbal, care fusese în mâinile fiului său.

A stat alături de cei condamnați pentru omor

La închisoare Mititelu a fost și ținta ironiilor colegilor de celulă. Un tip cu mulți bani, finanțatorul Craiovei s-a adaptat treptat mediului ciudat în care a trăit și a susține că la un moment dat va scrie o carte!

"În Craiova, în penitenciarul de maximă siguranţă, e foarte greu. Mai ales pentru mine, care nici nu ştiam cum arată un arest. Părea un vis. Era pandemie când am fost încarcerat. În prima noapte am fost dus pe o secţie de maximă siguranţă, unde sunt încarceraţi cei care comit fapte grave, omor. Am stat în camere mici, timp de 15 zile. A fost cumplit.

Adrian Mititelu: "Unii râdeau, alții mă încurajau. Făceau glume"

Am stat într-o celulă de 3/3. Toţi de acolo ţipau, urlau. Unii râdeau, alţii mă încurajau, unii mă înjurau. Făceau glume 'Gata, te-a băgat Olguţa la închisoare'. Eu tot credeam că se întâmplă ceva şi nu rămâne sentinţa. Toţi avocaţii erau optimişti. După câteva luni m-am obişnuit şi am luat-o ca atare.

Îmi era teamă că echipa nu rezistă. Nici pentru Adiţă (n.r.: fiul său) nu a fost uşor, avea 23 de ani şi jumătate. M-am gândit să scriu o carte. Dar nu pentru a beneficia de o reducere a pedepsei cu 20 de zile. Am multe de scris. M-am gândit la un titlu «50 de ani în fotbal", a spus Mititelu, potrivit Gsp.

FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, se clasează pe locul 10 (patru puncte) în Superliga, după desfășurarea a patru etape.