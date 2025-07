Șumudică a plecat de la formația giuleșteană, după nici măcar un an, în urma unui sezon ratat cu Rapid.

Marius Șumudică: „Sunt în discuții”

Întrebat dacă are oferte în acest moment, Marius Șumudică a explicat că așteaptă o oportunitate din Turcia sau din Arabia Saudită.

Antrenorul român exclude varianta de a antrena în România în viitorul apropiat.

„Sunt în discuții, aștept începutul de campionat atât în Turcia cât și în Arabia Saudită sau în Emirate. Sper ca în 5-6 etape de când vor începe să plec.



Sub nicio formă nu mă gândesc să antrenez în țară. Nu vreau să antrenez deocamdată în România. De aici am plecat, aici m-am format, cine știe… dar în momentul de față cred că trebuie să dispar puțin din peisaj.



Mi-aș dori să antrenez unde sunt dorit și respectat. Am un nume ok și sunt respectat atât în Turcia, cât și în Arabia Saudită, și atunci mă duc acolo unde sunt respectat.



În Turcia mă simt mai respectat decât în România. Probabil aici știe toată lumea apartenența mea, am simpatizat cu o echipă din copilărie, am și făcut greșeli în cariera mea pe care le regret. Pe anumite stadioane sunt hulit de suporteri, dar dacă i-am deranjat, am tăria să îmi cer scuze dacă i-am jignit, fie că sunt suporteri, jurnaliști sau oameni de fotbal”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.